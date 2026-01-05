Casi nadie lo sabe, pero una ciudad de Bolivia homenajea a Castilla en su bandera: la culpa es de la Reconquista

Hay ciudades del mundo donde sus emblemas son un homenaje a España, pero pocos saben que uno de los lugares más importantes de Bolivia guarda relación con Castilla. Y más concretamente con la Reconquista.

Todo por culpa de la bandera de Potosí, tras sus colores y símbolos hay una vinculación directa con su pasado castellano y la toma de Granada. Y es que con un simple vistazo ya es fácil saber por qué.

Entre conflictos y años de separación, el rojo, el blanco, los leones y los castillos todavía perduran como símbolos del pasado español en la ciudad boliviana de Potosí.

El homenaje a Castilla en la bandera de Potosí, en Bolivia

El vínculo de Potosí con Castilla se refleja de forma explícita en su bandera. El diseño toma como referencia uno de los primeros estandartes españoles que se utilizaron tras 1492, con los colores rojo y blanco dispuestos de forma diagonal en cuarteles heráldicos.

Lo curioso es que aquel pendón fue alzado por primera vez en Granada tras la toma del reino nazarí y pronto se convirtió en símbolo de la expansión española por América. Por ello está estrechamente vinculado con la Reconquista.

Ese estandarte cruzó el Atlántico y recorrió buena parte del continente, pasando por Cuba, México, Centroamérica, Colombia y Perú, de la mano de conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro.

Para saber cuándo nació la relación entre esta enseña y Potosí hay que ir hasta el reinado de Carlos I de España. En ese momento se institucionalizó el estandarte de forma permanente en la Villa Imperial de Potosí, pese a las pretensiones de otras ciudades como La Plata. Con ello, la urbe minera quedó ligada simbólicamente a Castilla.

La bandera imperial de España que se convirtió en un símbolo de Bolivia

La presencia del pendón español en Potosí se mantuvo durante siglos, hasta que en 1812 Fernando VII prohibió su exhibición pública. Años después, en 1825, Antonio José de Sucre se apoderó del estandarte y lo envió al Ayuntamiento de Bogotá, cerrando definitivamente esa etapa.

La bandera actual de Potosí no se creó hasta el 24 de octubre de 1940. Su diseño, inspirado está directamente en aquel estandarte histórico, pero surgió en un contexto muy distinto.

La culpa fue de una profunda crisis económica provocada por el declive de la minería. Bajo el gobierno municipal de Walter Dalence, tomó fuerza el movimiento Potosí Federal, que denunciaba la marginación de la región por parte del poder central y reclamaba mayor autonomía política y económica.

En ese escenario, la bandera se convirtió en algo más que un símbolo histórico. Representaba rebeldía, dignidad y la firme voluntad de que los potosinos fueran dueños de su propio destino, recuperando un pasado glorioso ligado a Castilla para proyectarlo hacia el futuro.

Más allá de Castilla: los símbolos de la bandera de Potosí

Cada elemento del pendón potosino tiene un significado preciso. El rojo simboliza la gloria, la altivez y la sangre valerosa; el blanco representa la pureza y la nobleza que dio fama a la ciudad.

Tanto los leones como los castillos son el recordatorio del pasado común con España y, concretamente, con Castilla. Además, evocan nobleza, fuerza y majestuosidad.

Además, en el centro destaca el Cerro Rico de Potosí, auténtica raíz de la ciudad. Desde sus entrañas salieron los metales que, entre los siglos XVI y XVII, financiaron buena parte de la economía y convirtió a Potosí en uno de los centros urbanos más prósperos del mundo.