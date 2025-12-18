De primera dama a estrella de Hollywood: Melania Trump llega a la gran pantalla

Melania Trump ha decidido dar un paso al frente y ocupar el centro del escenario con un documental que promete mostrar una faceta inédita de la primera dama de Estados Unidos. Bajo el título Melania, la cinta llegará a los cines el 30 de enero de 2026 y, según adelanta su primer tráiler oficial, ofrecerá una mirada íntima y cuidadosamente construida sobre una de las figuras más enigmáticas y discretas del entorno presidencial estadounidense. Lejos de limitarse al papel de acompañante silenciosa, Melania se presenta como protagonista absoluta de su propia narrativa, ejerciendo además un control creativo directo sobre el proyecto.

El avance, de poco más de un minuto, arranca con una frase que marca el tono del documental: «Aquí vamos de nuevo». La dice Melania Trump mientras aparece con el ya icónico sombrero azul marino y abrigo a juego que lució durante la investidura presidencial de su esposo. No es una frase casual; es una declaración de intenciones. El mensaje es claro: el regreso a la Casa Blanca no es solo un evento político, sino también personal, emocional y simbólico. «Todo el mundo quiere saber. Pues aquí tienen», invita la primera dama, consciente de la curiosidad que despierta su figura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melania Trump (@melaniatrump)

El documental se centra especialmente en los 20 días previos y posteriores a la investidura de Donald Trump, un periodo que Melania describe como intenso y transformador. De ciudadana privada a primera dama, la cinta muestra cómo compagina su rol institucional con la familia, los negocios y la filantropía. El espectador podrá verla supervisando detalles de vestuario, como la creación del vestido blanco y negro que lució en el baile inaugural, participando en sesiones fotográficas oficiales o recorriendo espacios clave como la Casa Blanca, la Torre Trump en Nueva York y Mar-a-Lago en Florida.

Uno de los aspectos más llamativos del tráiler es el acceso a escenas privadas poco habituales. Conversaciones telefónicas con el presidente, ensayos de discursos en los que Melania corrige a su marido, sugiriendo que se defina no solo como !pacificador!, sino también como «unificador»; y momentos de reflexión personal construyen una imagen de una mujer involucrada, atenta y con voz propia. Ella misma lo ha subrayado en varias ocasiones: no siempre está de acuerdo con Donald Trump, y eso, afirma, «está bien».

Donald y Melania Trump en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Melania es un proyecto ambicioso también en términos industriales. La película, de 104 minutos, fue adquirida por Amazon MGM Studios por 40 millones de dólares, una cifra récord para un documental, tras imponerse en una puja frente a gigantes como Netflix y Disney. El filme está dirigido por Brett Ratner, conocido por éxitos de taquilla como Rush Hour y X-Men: La decisión final, en lo que supone su primer gran proyecto desde 2017. Melania Trump figura como productora ejecutiva, lo que refuerza la idea de que el relato está contado desde su propia perspectiva.

El estreno no se limitará a Estados Unidos. La película llegará también a salas de Latinoamérica, Europa, Asia, Israel y Emiratos Árabes, consolidando una estrategia de distribución global más propia de una estrella de Hollywood que de una primera dama tradicional. Tras su paso por los cines, el documental formará parte del catálogo de Amazon Prime Video, y además se prepara una serie documental complementaria prevista para el mismo año.

Melania Trump en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Este proyecto audiovisual se suma a la reciente publicación de las memorias de Melania Trump y es interpretado por muchos analistas como un paso más en su apertura hacia el público. Durante el primer mandato de su esposo, Melania fue vista como distante y hermética. Hoy, en cambio, parece decidida a redefinir su imagen y a explicar, con sus propias palabras e imágenes, quién es y cuál es su lugar en uno de los escenarios de poder más influyentes del mundo.