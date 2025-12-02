Melania Trump ha desbancado a Mariah Carey como la reina de la Navidad. La primera dama americana ha abierto las puertas de la Casa Blanca para mostrar las estancias de la residencia en la que convive junto a su marido con motivo de las próximas fiestas, que en muchos lugares del mundo ya han dado comienzo.

«Hogar es donde el corazón está. La Navidad de América. Esta Navidad celebremos el amor que tenemos dentro de nosotros mismos y compartamos con el mundo que nos rodea. Después de todo, donde quiera que estemos, podemos crear un hogar llena de infinitas posibilidades», ha escrito junto al vídeo.

La decoración navideña de la Casa Blanca

Melania Trump abre las puertas de la Casa Blanca. (Fotos: Redes Sociales)

Si por algo se caracteriza el pueblo estadounidense es por hacerlo todo a lo grande, sobre todo en lo referido a las fechas señaladas. Es por ello que no podía ser menos con la Navidad. En su regreso a la Casa Blanca, los Trump han querido adornar su hogar con todo lujo de detalles que han enseñado públicamente.

Si hasta ahora la Navidad daba comienzo con la aparición de Mariah Carey con su mítica canción All I Want For Christmas Is You, ahora Melania Trump ha dado comienzo a una tradición que, seguramente, sea muy esperada de cara a los próximos años.

La mujer del presidente de Estados Unidos ha dejado boquiabiertos a los americanos con su impresionante decoración navideña, protagonizada por 51 árboles, 2.000 tiras de luces, 200 metros de guirnaldas, 75 coronas navideñas, 10.000 mariposas en referencia a Fomentando el Futuro -la iniciativa de la primera dama que apoya a jóvenes que han estado en casas de acogida y 2.800 estrellas doradas en homenaje a los soldados y sus familias.

Melania Trump se ha preocupado de cada detalle de la decoración. (Fotos: Redes Sociales)

Si en la mayoría de los hogares hay una estancia -mayoritariamente el salón- que se decora más que otra, Melania -que ha estado supervisando cada detalle de los adornos- ha mostrado las cuatro habitaciones más llamativas.

La primera de ellas el Salón Este, en la que destacan los colores azul, rojo y blanco de la bandera de Estados Unidos y que conmemora el 250º aniversario de la Declaración de la Independencia del país -que tiene lugar cada 4 de julio-. Posteriormente el Salón Verde, la zona más lúdica y que está protagonizada por dos retratos -el de Donald Trump y el de George Washington, primer presidente de EE.UU.-.

Otra de las estancias que destacan es el Salón Rojo, en el que Melania ha hecho un guiño a Be Best, otra de sus acciones solidarias.

Finalmente, y pese a los más de 50 árboles navideños que decoran la Casa Blanca, hay uno que destaca sobre todos ellos. Tal y como está previsto, este próximo jueves 4 de diciembre, será el gran encendido de este majestuoso abeto de seis metros ante los medios de comunicación y que viajará desde Michigan hasta la residencia de los Trump.