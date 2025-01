Antonio Banderas ha revelado que su ex mujer, Melanie Griffith, y la que fue su suegra, Tippi Hedren, se vieron obligadas a abandonar su hogar para instalarse en casa de su hija, Stella del Carmen, debido al imparable avance de los incendios que azotan Los Ángeles. El malagueño explicaba a la revista People que todas «están bien» pero tuvieron que evacuar la zona. «Toda la zona donde vive [Griffith] recibió el aviso de evacuación. Así que ella, mi ex suegra [y] algunos amigos de mi hija vivían con Stella porque estaba en una zona que no estaba [afectada]», explicaba el actor al citado medio.

Melanie Griffith junto a su madre, Tippi Hedren, y su ex marido, Antonio Banderas. (Foto: Gtres)

Por su parte, Antonio Banderas ha hablado a diario con su hija Stella, quien le aseguro que «nunca» había visto vientos tan fuertes en Los Ángeles. La joven de 28 años le explicó a su padre que había visto «brasas que volaban kilómetros y caían en otro vecindario. Si no estás mirando al cielo todo el tiempo, puedes llevarte la sorpresa de que tu casa se está quemando desde el tejado», un terrible relato que no deja lugar a dudas de la magnitud que ha alcanzado el fuego. El actor temió por el bienestar de Stella, ya que afortunadamente su otra hija, Dakota, se encontraba en la India cuando estallaron los incendios.

Antonio Banderas junto a su hija, Dakota Johnson. (Foto: Gtres)

El malagueño está muy afectado por lo que está sucediendo en Los Ángeles. «Es muy difícil para los europeos entender que en una ciudad tan grande como Los Ángeles, con tanta inversión, con tanto dinero, pueda pasar algo así. Que barrios, barrios enteros, hayan quedado arrasados por el fuego. Es raro, simplemente extraño», explicaba el actor. Todavía se desconocen las causas del incendio que arrancó el pasado 7 de enero y que se ha llevado por delante miles de inmuebles a su paso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

Miles de afectados

Entre las miles de personas que han perdido sus casas, se encuentran famosos como , Mel Gibson, Mandy Moore, Anthony Hopkins, Ben Affleck o Paris Hilton. Esta última publicó unas emotivas palabras en sus redes sociales junto a un vídeo en el que mostraba su mansión reducida a cenizas. «Mi corazón está con todos los afectados por los devastadores incendios aquí en Los Ángeles. Si bien perdí mi hogar en Malibú, mis pensamientos están con las innumerables familias que han perdido mucho más: sus hogares, sus recuerdos más preciados, las comunidades que amaban y su sentido de estabilidad», escribía la empresaria estadounidense en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

Las llamas se propagan a una velocidad imparable. Cuando los residentes del barrio Pacific Palisades, al oeste de Los Ángeles, comenzaron a ver humo elevándose desde las colinas frente a sus casas en la mañana del 7 de enero de 2025, el incendio ya tenía una extensión de alrededor de 4 hectáreas, y continúa extendiéndose sin piedad.