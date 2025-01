Melania Trump ya se ha descargado Instagram en el móvil con el usuario @flotus, que traducido al español son las siglas de Primera Dama de los Estados Unidos. Por el momento no ha publicado nada aunque ya supera los cuatro millones de seguidores en la red social. Entre ellos, españoles como el actor malagueño Antonio Banderas o el empresario Narcís Rebollo, actual pareja de Eugenia Martínez de Irujo. Sorprende el follow del ex marido de Melanie Griffith dadas sus declaraciones durante la anterior candidatura de Donald Trump. «De repente llega a presidente un señor que quiere montar un muro. Esa es la solución que plantea, un muro. No se puede ser más pardillo, esa es la verdad», explicaba Banderas en una rueda de prensa del año 2019.

Donald Trump en Washington. (Foto: Gtres).

El actor también sigue la cuenta de Donald Trump, así que cabe la posibilidad de que ya no piense que el presidente de Estados Unidos es un «pardillo». Otro follower español es Narcís Rebollo, uno de los hombres más poderosos de la industria musical. La pareja de Eugenia Martínez de Irujo también sigue al marido de la primera dama. Otros famosos de nuestro país que siguen a Donald Trump en Instagram son Paloma Cuevas, Pitingo, Jaime Cantizano, Sonsoles Ónega, Rosa López, Silvia Abril o Alejandro Sanz. El nuevo presidente estadounidense supera en 12 millones de seguidores a su mujer, situándose en más de 16 millones. En su perfil hay 11 publicaciones, la última con fecha del 23 de enero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The White House (@whitehouse)

Entre los cuatro millones de seguidores de Melania Trump hay actrices internacionales como Sofía Vergara o Sharon Stone, y cantantes de la talla de Shawn Mendes. Sin duda, una de las seguidoras estrella de la primera dama de Estados Unidos es Michelle Obama. La que ocupó el antiguo puesto de flotus sigue a la mujer del presidente, aunque la eslovena no le ha devuelto el follow. La enemistad entre la mujer de Barack y Donald Trump es evidente, y la ex primera dama narró en su libro de memorias Becoming que ofreció su ayuda a Melania cuando la sucedió en la Casa Blanca pero la eslovena no aceptó su oferta. Stephanie Grisham, directora de Comunicación de Trump, explicó en un comunicado a la CNN que «la señora Trump es una mujer fuerte e independiente que ha desempeñado su papel como primera dama a su manera. Cuando necesita consejo sobre cualquier tema, ella lo busca en su equipo profesional dentro de la Casa Blanca».

Michelle Obama y Melania Trump. (Foto: Gtres)

Melania y Donald Trump celebraron el pasado 22 de enero sus 20 años de matrimonio. El presidente felicitó públicamente a la primera dama en redes sociales: «Celebrando 20 años con mi hermosa esposa y nuestra increíble primera dama, Melania. Eres una esposa extraordinaria y una madre maravillosa. Feliz aniversario, @FLOTUS!», escribió junto a una imagen de la pareja.