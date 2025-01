Melania Trump ya está calentando motores para su nuevo papel en la Casa Blanca. La mujer del presidente ha iniciado sesión en su cuenta de Instagram @flotus, cuyas siglas se traducen como Primera Dama de los Estados Unidos y, sin haber publicado nada, ya supera los cuatro millones de seguidores. Entre ellos, encontramos algunos españoles como Antonio Banderas o Narcís Rebollo. Por el momento su cuenta sigue a tres perfiles: La Casa Blanca, Donald Trump y el Vicepresidente estadounidense James David Vance. Su marido cuenta con más de 16 millones de seguidores y ya acumula nueve publicaciones, siendo la última una imagen de la pareja que celebra dos décadas de matrimonio. «Celebrando 20 años con mi hermosa esposa y nuestra increíble primera dama, Melania. Eres una esposa extraordinaria y una madre maravillosa. Feliz aniversario, @FLOTUS!», ha escrito el presidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de President Donald J. Trump (@potus)

¿Cuál es el papel de Melania?

En una entrevista a la cadena Fox explicó que su prioridad es «ser madre, ser primera dama, ser esposa». La mujer de Donald Trump quiere aprovechar esta segunda oportunidad ya que considera que la gente no le «aceptó» durante el primer mandato de su marido, y su intención es cambiar la percepción que se tiene de ella. «Me valgo por mí misma, soy independiente. Tengo mis propios pensamientos. Tengo mis propios síes y noes. No siempre estoy de acuerdo con lo que dice mi marido y no pasa nada», unas declaraciones que no sorprenden teniendo en cuenta el lenguaje no verbal de la primera dama cuando Donald está cerca.

Melania y Donald Trump en el baile inaugural de Estados Unidos. (Foto: Gtres)

Melania Trump está buscando candidatos para trabajar en su oficina. La eslovena aclaró que su intención es «no gastar mucho dinero de los contribuyentes», y pide que los aspirantes «tengan talento, estén casados, sepan lo que hacen, trabajen en equipo y no tengan agenda propia». Su intención es retomar el proyecto Be Best que tantas críticas recibió en la última candidatura de Trump. Según explica la web de la Casa Blanca, su rol como primera dama entre 2017 y 2021 se centró en los numerosos problemas que afectan a los niños estadounidenses. Además del citado proyecto, explican que «siente un profundo aprecio por los militares y sus familias. Viajó a bases militares en el país y en el extranjero, incluido Irak en 2018, e incorporó regularmente a las familias de los militares en sus compromisos públicos».

Melania Trump. (Foto: Gtres)

Melania vuelve a ocupar la Casa Blanca poco después de publicar sus memorias, que se convirtieron en el número uno de la lista de libros más vendidos del New York Times. A lo largo de sus 184 páginas, la primera dama de Estados Unidos habla de su llegada al país, cuenta cómo se convirtió en ciudadana americana y el primer voto que dio a su marido.