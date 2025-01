Análisis del lenguaje no verbal de Melania en la investidura de Donald Trump

El 70% de la comunicación humana es no verbal, todo está en los gestos y en el lenguaje oculto, todo lo que no se dice y callan, podemos averiguarlo si observamos el lenguaje no verbal de cada persona.

Ayer fue un día muy importante para EEUU y para el propio Donald Trump, el cual eligió ser embestido exactamente a las 11:47h porque coincidía con que él es el presidente nº 47 de los Estos Unidos. Un número muy simbólico para él y por el que ha modificado el protocolo de todo el capitolio.

La tradicional toma del té entre el ex presidente y el nuevo presidente y sus esposas

Al principio de la mañana, veíamos como Trump y Melania llegaban a la Casa Blanca a tomar el té con Biden y su esposa, un acto simbólico tradicional en la democracia estadounidense.

Nada más bajar del coche oficial, el aspecto de Melania nos impactaba como siempre. Melania Trump llevaba un traje con falda larga muy ceñido, de color negro, símbolo de seriedad, sobriedad, poder y elegancia. Y sobre todo, ese gran sombrero, que le ha estado tapando el rostro en todo momento. Es obvio que Melania sabía que este sombrero tan grande iba a tapar casi por completo su cara, y el hecho de haber elegido llevarlo puesto no es una decisión que se haya dejado a la improvisación.

Donald y Melania Trump con Joe Biden. (Foto: Gtres)

Su marcado carácter soviético, frío y calculador, la ha puesto en alerta y sabía perfectamente que, junto con su marido, ella iba a ser el blanco de todas las miradas. Lejos de querer lucirse, lo que ha optado ha sido por ocultarse, y precisamente, porque quizás esté harta de las críticas, por eso quería ocultarse, y también, por querer hacer la contraria, por no querer que las críticas y las miradas se centren en su físico, de ahí que, ocultarlo por completo, haya sido su elección.

Acompañados por las gélidas temperaturas que se estaban viviendo en ese momento en Washington, Melania y Trump han protagonizado varios momentos fríos como el hielo, y uno de ellos ha sido este primer encuentro con Biden y su esposa. El apretón de manos de Melania y de Trump ha sido absolutamente serio y frío, totalmente motivados por el protocolo, pero no porque fuera algo que ellos quisieran hacer de forma natural. Lo vemos sobre todo en la foto que se han tomado justo después.

La pose más forzada del matrimonio Trump

Mientras Biden y su esposa mantenían la misma sonrisa falsa y forzada, como si la hubieran ensayado juntos en casa frente al espejo antes de salir a recibir a Trump y Melania, por su parte, tanto Melania como su marido se mantenían totalmente estáticos y sin expresión.

Donald y Melania Trump con Joe Biden y su esposa. (Foto: RTVE)

Postura: La postura, en especial la de Melania, no sólo estaba cargada de tensión, sino que también la envolvía un halo de total hastío e indiferencia. Melania estaba sintiéndose muy incómoda posando para esta foto, porque a Melania no le gusta ser el foco de atención por el poder. Ella no quiere estar en esta foto por el poder que representa ser la nueva Primera Dama de Estos Unidos. Por eso, todo lo que tiene que ver con los protocolos sociales del cargo, le resultan tan aburridos, porque a ella no le importa el cargo ni el poder, sino la posición económica que le brinda estar ahí.

Expresión de su cara: Como ya apuntaba, podemos hablar de esa especie de sonrisa, que ni siquiera se esfuerza en parecer forzada, como la de Biden y su mujer. Melania simplemente enseña los dientes tratando de esbozar lo que el resto de seres humanos conocemos como sonrisa, pero que ella no es capaz ni de fingir en ese momento, algo también muy característico de su carácter soviético, reservado, frío e introvertido.

Su hijo, su principal preocupación

Ya dentro del capitolio, creíamos que Melania se quitaría ese enorme sombrero y podríamos, por fin, fijarnos en su mirada, pero no ha sido así.

Y es que, si Melania quería llevar ese sombrero para ocultar premeditadamente su expresión, también ha sido porque a Melania le preocupa mucho su imagen física. Melania ha mostrado siempre un gran interés en mantener una imagen sofisticada y altamente controlada al milímetro. Su apariencia meticulosa y su apego a la moda reflejan una gran preocupación por la percepción que los demás tenemos de ella. Estos rasgos podrían sugerir cierto grado de narcisismo, donde la autovalidación se encuentra en proyectar una imagen inalcanzable e impecable.

Postura: Es solo junto a su hijo Barron donde Melania se siente relajada de verdad. Lo podemos ver en la curva que hacen sus hombros hacia abajo, como señal de que tiene mucha menos tensión que antes.

Melania Trump junto a su hijo. (Foto: Gtres)

Sonrisa: Además, junto a su hijo Barron, sí podemos ver cómo esboza una sonrisa mucho más sincera y relajada. Y es que, según lo que Melania ha transmitido a la prensa estadounidense, ella no va a vivir en la Casa Blanca junto a Donald Trump, con el principal pretexto de que su hijo Barron vive en New York, y ella, antes que ser Primera Dama, es madre.

Y es que, aunque Melania sea una persona fría y emocionalmente distante, su debilidad siempre ha sido su hijo Barron. Melania siempre ha sido una mujer muy selectiva con sus amistades y con las personas con las que se relaciona, y sin duda, la persona más importante para ella es Barron, al que le concede todo tipo de caprichos y atenciones.

Barron representa su única alegría real dentro de esa jaula de oro en la que Melania se encuentra desde que se casó con Donald Trump, algo que se nota en los gestos que Melania dedica a Trump en público, que podemos interpretar como indicativos de resentimiento reprimido hacia su él y el rol que la vida pública le ha impuesto. Este resentimiento puede haber crecido con el tiempo, y aunque no lo expresa verbalmente, podría salir a la luz en forma de lenguaje corporal defensivo, expresiones faciales rígidas o en sus ocasionales desplantes públicos hacia Trump.

La ‘cobra’ y el no beso de Melania a su marido

Otra vez, ese sombrero de la discordia, fue el motivo principal de que Melania le hiciera una cobra muy disimulada a su marido, Donald Trump. Trump se acerca a besar la mejilla de Melania, pero, al toparse con el ala de ese enorme sombrero, del cual Melania no hace cualquier atisbo de recolocar o de quitarse en ningún momento, ese beso presidencial no llega a producirse, se quedan en el aire, los dos, sin que Trump consiga llegar a besar la mejilla de Melania.

Distancia física con Trump: Si Melania no es capaz no de facilitar que su esposo la bese en la mejilla en un acto tan importante, cabe pensar cuál será la verdadera distancia física y emocional que tendrán en su vida privada cuando las cámaras no estén grabando.

Esta postura tan distante de Melania es una prueba más de que este matrimonio es un matrimonio de conveniencia sin amor, y de que Melania siente mucho resentimiento hacia Trump porque, aunque éste le haya permitido vivir rodeada de lujos, también le ha hecho estar encerrada en esa jaula de oro por la que Melania ha tenido que renunciar a su libertad personal, algo que, aún así, ella estaba dispuesta a renunciar siempre y cuando hubiera dinero en la ecuación.

Donald y Melania Trump en el acto de investifura. (Foto: RTVE)

La expresión de su cara: Lejos de ser una expresión cálida y sincera, Melania tiene una expresión que casi roza el asco que siente cuando Trump se le acerca a besarla. Puede que haya elegido llevar este sombrero, no para que no analicemos su cara en profundidad, sino porque sabía que así, su marido no iba a poder besarla en público.

Y es que, otro de los claros motivos por los que Melania no va a vivir en la Casa Blanca junto a su marido es porque Melania no quiere estar cerca de Donald Trump. Melania prefiere vivir a su aire en New York, cerca del que se cree que es su amante desde hace años, Hank Siemers, el jefe de seguridad de la conocida joyería Tiffany & Co, ubicada justo en frente de la Torre Trump de New York, una presunta infidelidad con la que Melania contrarresta las presuntas infidelidades de su marido, y con la que siente una mayor conexión emocional y física que con el propio Trump.

La palmadita en el hombro: el único contacto físico entre Melania y Trump

Cuando Trump ya ha sido embestido, se estaba dando un baño de aplausos y miradas cómplices, y quería sentir el calor y el afecto de su mujer, pero Melania no se ha acercado más que para tocarle el brazo en algún momento, siempre manteniendo esa distancia física entre ella y su marido. De ahí que Trump haya colocado su mano sobre el hombro de Melania, buscando, quizás, un cálido acercamiento de su esposa, pero sin éxito.

Donald y Melania Trump en el acto de investidura. (Foto: RTVE)

Melania ni se ha inmutado, ni siquiera se ha girado a mirar a su marido, ni a acompañado el gesto de Trump cogiéndole de la mano, una muestra más de lo que ya decíamos sobre la falsedad de su matrimonio, que, aunque parece que Trump está tratando de resucitar, no vemos en Melania ningún tipo de intención de querer reconciliarse con su marido o superar las múltiples crisis que tengan, convirtiéndose así, aunque salvando un poco las distancias, en una pareja LAT, que significa que la pareja no convive bajo el mismo techo, sino en casas diferentes, algo que, para las parejas que tienen una relación sana puede ser un motivo de echarse de menos y celebrar cada reencuentro, pero, en matrimonios como este, que claramente están muertos emocionalmente pero que continúan juntos por la imagen, el estatus y el privilegio, es algo que se hace porque la convivencia entre ambos sería insoportable.