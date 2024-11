Eugenia Martínez de Irujo se muestra abierta a una reconciliación con Cayetano: "Muy pronto"

Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Cayetano están distanciados, pero está situación podría dar un giro de 180º en cualquier momento. La aristócrata ha dejado la puerta abierta a una reconciliación y ha declarado que «muy pronto» podrían firmar la paz. Es más, le ha agradecido públicamente el gesto que ha tenido con ella al felicitarla por su cumpleaños.

Cayetano Martínez de Irujo, tan sincero como siempre, fue el primero en reconocer las diferencias familiares que tenía con su hermana. Eso sí, se ha mostrado cariñoso con ella y le ha deseado lo mejor en todo momento. «Cayetano me ha felicitado por la tele por lo visto. Estoy muy agradecida», ha declarado la duquesa de Montoro. Lo mejor es que se ha mostrado abierta a llegar a un acuerdo para enterrar el conflicto que les ha distanciado.

Eugenia Martínez de Irujo en Madrid. (Foto: Gtres)

Eugenia está de celebración. Acaba de cumplir años y lo ha hecho rodeada de sus familiares y amigos cercanos. Eso sí, no quiere decir qué deseo ha pedido. «No cuento el deseo porque soy un poco supersticiosa y si lo cuento no se cumple». También ha indicado que con su hija Cayetana se reunirá el viernes 29 de noviembre para festejar esta fecha.

La actitud de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano Martínez de Irujo en el décimo aniversario de la muerte de su madre. (Foto: Gtres)

Cayetano Martínez de Irujo es una persona totalmente discreta. Su presencia en la crónica social está muy bien vista, pero él mantiene las distancias. Sin embargo, ha reconocido abiertamente que en los últimos tiempos se ha alejado de su hermana Eugenia. Una de las cosas que no le parecen bien es que la aristócrata no acuda a las misas que organiza en honor a su madre, la duquesa de Alba. No obstante, respeta su postura.

Hace unos días dio una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles y confesó: «Me siento el elegido por mi madre». Esa es la razón por la que hace tantos esfuerzos por conservar su legado.

Eugenia Martínez de Irujo y Richard Gere

La hija de la duquesa de Alba ha participado en una entrega de premios que ha organizado la revista Elle. Al evento ha acudido Richard Gere, un artista que tiene buena relación con Eugenia. «Yo le conozco, es amoroso», ha empezado diciendo con la naturalidad que siempre le ha caracterizado. Según cuenta, el artista se interesó en el legado de su familia y realizó una visita a uno de sus palacios.

Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

«El primer viaje que hicieron cuando nadie lo sabía. Vinieron a Liria porque él es un amante del arte. Entonces, estuvimos juntos, hicimos la visita a Liria y luego comimos», ha comentado sobre Gere y su mujer, la famosa Alejandra Silva. También ha comentado que, cuando se apagan los focos, es una persona totalmente normal. «En las distancias cortas es súper normal y súper simpático».

Eugenia Martínez de Irujo está casada, de hecho acaba de celebrar su aniversario hace unas semanas. Mantiene una relación con su marido que está basada en la confianza, por eso, cuando le preguntan si Richad Gere es capaz de despertar los celos de su pareja responde: «Narcís pasa de todo, si sabe que estoy colada».