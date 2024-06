Sofía Vergara habla sin tapujos sobre las cirugías estéticas tras confirmarse su relación con un cirujano

Después de su mediático divorcio, Sofía Vergara tuvo que hacer frente a una serie de rumores que le relacionaba sentimentalmente con el famoso cirujano Justin Saliman. La actriz pensó que lo mejor para ella era guardar silencio, pero con el paso del tiempo terminó confirmando las sospechas de sus fans. Tuvo que someterse a una operación en la pierna y ahí estaba su nuevo amor para ayudarla. Sofía escribió: «Si alguna vez te sometes a una cirugía (mayor) de rodilla, asegúrate de conseguir un médico atractivo que duerma contigo esa noche».

La protagonista de Moderm Family completó su mensaje con un romántico «te amo» y ahora ha vuelto a dar unas declaraciones que sitúan al doctor en el centro de la polémica. Vergara ha hecho un alegato a favor de la medicina estética, ha reconocido abiertamente que ella ha pedido ayuda a los especialistas cuando lo ha considerado oportuno y ha pedido respeto por las personas que adoptan esta postura.

La imagen de Justin Saliman que publicó Sofía Vergara. (Foto: Instagram)

La artista ya ha demostrado su sinceridad en otras ocasiones, como por ejemplo cuando reconoció delante de la diseñadora Vicky Martín Berrocal que le gustaba el dinero, una afirmación políticamente incorrecta. Ahora ha vuelto a hacer uso de su valentía para aclarar que se mantiene joven, entre otras cosas, gracias a los avances de la cirugía estética.

«He estado aplicando Botox durante mucho tiempo en mi cuello y alrededor de mis ojos», ha empezado diciendo en su última entrevista. «No creo en el filler (relleno indetectable). Siento que el filler es bueno cuando eres muy joven y quieres un poco más de mejillas o darle más volumen a tus labios. A mi edad, 51 años, siento que no te hará lucir más joven».

Sofía Vergara defiende la cirugía estética

Desde que se ha enamorado de Justin Saliman, la actriz está en el centro de la noticia, aunque lo cierto es que nunca ha necesitado excusas para llamar la atención de la prensa. El medio Allure se ha puesto en contacto con ella y ha conseguido unas declaraciones interesantes. Vergara lucha por la libertad, la libertad que debe tener toda mujer u hombre a la hora de tomar decisiones con su aspecto físico.

Sofía Vergara, en Miami. (Foto: Gtres)

La actriz ha pasado los 50 y se encuentra en uno de sus mejores momentos, pero ¿cómo lo ha conseguido? Admite que lleva una vida sana, unos hábitos alimenticios muy controlados y unas rutinas de ejercicio que le ayudan a mejorar, pero también tiene mucho que ver que ha recurrido a la cirugía siempre que ha querido cambiar algo.

«Voy a hacer todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista», declaró el pasado 28 de mayo. Insiste en que su profesión es pública, por eso cree que debe comprometerse a tener una imagen perfecta.

«Me gustaría tener más tiempo de inactividad, ya me habría hecho cosas si hubiera tenido tiempo. Estoy frente a la cámara, no es como si pudiera hacer algo y luego sentarme en mi casa recuperándome durante semanas», declara al respecto.

La actriz se sincera: «No hay nada de malo»

Sofía Vergara recuerda que cada operación conlleva un tiempo, por eso no puede estar todo el rato entrando y saliendo del quirófano, pero si tuviera una agenda más despejada reconoce que se haría muchas más cosas. Sí, está a favor de la cirugía y no se esconde.

Sofía Vergara, posando en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

«Siento que hay que aprovechar todo lo que hay ahí fuera. Quiero decir, si te importa envejecer. No hay nada malo si no te importa. No es el fin del mundo».

Para entender mejor la relación de Sofía y su nuevo novio hay que rescatar una frase que pronunció durante su última entrevista en El Hormiguero. Cuando Pablo Motos le preguntó por las condiciones que debía reunir el hombre perfecto dijo: «Tiene ser que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina». Por suerte Justin y la artista comparten los mismos valores.