Sofía Vergara pone contra las cuerdas a Pablo Motos: «Haz preguntas más precisas»

Griselda. Así se llama el nuevo proyecto profesional de Sofía Vergara, la conocida actriz de origen colombiano que hoy se ha sentado como invitada en el programa El Hormiguero tras la vuelta de las vacaciones de Navidad. Con motivo del inminente estreno de la serie de Netflix, la intérprete ha decidido viajar hasta España para promocionar el contenido de la misma, y que mejor manera que hacerlo de la mano de las hormigas más conocidas de la pequeña pantalla del país.

Modern Family marcó un antes y un después en su trayectoria y, aunque se ha sentido muy agradecida por todo lo que le ha dado la comedia, Sofía ha decidido dejar a un lado «los chistes» para sumergirse en el personaje de Griselda Blanco, una importante narcotraficante que operó en Miami desde finales de los años 70. Aprender a fumar o cambiar la forma de andar son solo algunas de los aspectos que ha tenido que desarrollar durante el rodaje para meterse de lleno en el papel y, aunque ha sido muy complicado, se siente muy orgullosa del resultado. «Los personajes tienen muchas facetas y yo creo que Griselda es una superviviente», apuntaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

Pero, más allá de desvelar algunos de los detalles más llamativos del nuevo personaje que ha dado vida y que aterrizará en la parrilla de Netflix el próximo 25 de enero, la entrevista de Sofía Vergara ha estado marcada por los continuos ‘zascas’ que ha lanzado a Pablo Motos en riguroso directo. El primero de todos ha tenido que ver con el apellido de la protagonista de la serie mencionada, el cual pronunciaba mal el presentador tras asegurar que se había visto todos los capítulos: «Ella no se llama Griselda Marcos. Se llama Griselda Blanco. Como él se la vio toda entera la serie», respondía la actriz generando una risa sonora en el público.

Sofía Vergara y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’/ Atresmedia

Motos parecía tomarse a broma la reacción de la invitada pero para su sorpresa, no ha sido la única respuesta inesperada que ha recibido durante la emisión. Cuando comenzaba a adentrarse en preguntas mas personales como el cambio de su color de pelo para conseguir papeles de origen latino, Sofía no ha dudado en expresar su descontento con las intervenciones del presentador: «Haz preguntas más precisas si quieres que te conteste», recriminaba entre risas. Pablo Motos intentaba de nuevo satisfacer a la invitada pero esta parecía no quedar contenta: «Este programa va a durar seis horas. Te van a cancelar», proseguía en un tono bromista.

Pese a estos ‘zascas’, el conductor del programa terminaba la entrevista dejando entrever que para nada se había sentido molesto con las reacciones de Vergara: «Sofía sabía que eras buena, pero no tanto. Te adoro», comentaba tras fundirse en un abrazo de despedida con la protagonista indiscutible de la noche.

El hombre ideal de Sofía Vergara

Además de marcar su entrevista con el intercambio de ‘zascas’ con el presentador, Sofía Vergara también se ha abierto en canal sobre cómo quiere que sea el próximo hombre que consiga conquistar su corazón. Cabe recordar que fue el pasado verano cuando salió a la luz su divorcio con Joe Maganiello. «Yo me acabo de divorciar de un actor. No sé si ahora quiero un torero… presénteme a alguien», decía entre risas.

Sofía Vergara y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’/ Atresmedia

Siendo fiel a la naturalidad que ha reflejado en toda la entrevista, Sofía dejaba claro los requisitos que tiene que cumplir su futuro amor: «Tiene que tener hijo. Cincuentón como yo. Tiene que ser buen mozo pero tampoco una cosa divina. Un actor no. Y ya lo he dicho muchas veces, tiene que tener igual o más pasta que yo», apuntaba.