Sofía Vergara y Joe Manganiello se han convertido en noticia tras la publicación de un comunicado que ha dejado a sus fans sin palabras. Nadie lo esperaba, pero los actores han puesto punto y final a su historia de amor. Eran uno de los matrimonios más consolidados de la crónica social, por eso hay tantos rumores encima de le mesa. ¿Qué ha pasado? Joe Manganiello le ha dado orden a su abogada para que, después de siete años casado con la actriz, inicie el proceso de separación.

Laura Wasser, la abogada del artista, presentó los documentos pertinentes el pasado 19 de julio, así que ya no hay vuelta atrás. La expareja ha intentado guardar las formas para que las causas de la ruptura no viesen la luz. Teóricamente se están divorciando en términos amistosos y no van a empezar ninguna guerra.

Sin embargo, el entorno, que está bastante sorprendido, ha hablado. Fuentes cercanas aseguran que llevaban mucho tiempo arrastrando una crisis que no han podido superar. Lo intentaron. Se sentaron a mantener una conversación para intentar solucionar sus diferencias, pero no lo han conseguido.

Sofía Vergara posando en un evento / GTRES

El divorcio de Sofía Vergara será bastante sencillo

Todavía tienen asuntos económicos que resolver, de hecho este será el único problema que tengan cuando formalicen la situación. Fuentes cercanas han asegurado que intentarán solucionar las cuentas pendientes lo antes posible, para demostrar que ha sido una decisión tomada de común acuerdo. Al no tener hijos en común todo será mucho más fácil, pero no olvidan que sus pasos estarán retransmitidos por muchos medios internacionales.

La separación ha pillado por sorpresa a gran parte de los fans de Sofía Vergara, pero lo cierto es que ha ido dando pequeñas muestras de que estaba pasando algo. Fue a la boda de la actriz Sarah Hyland sola, sin la compañía de su todavía marido. Más adelante se deshizo de su mansión de Beverly Hills, una villa de estilo italiano que era muy especial para Manganiello. Sin lugar a dudas, el hecho más significativo es el en el último cumpleaños del actor le mandó una felicitación demasiado fría.

Joe Manganiello quería tener hijos

Como no podía ser de otra forma en una separación tan mediática, cada vez son más las informaciones que están encima de la mesa. El entorno de la pareja asegura que una de las causas principales de la separación ha sido que Joe quería tener hijos y la actriz no se sentía preparada. Esta teoría ha cobrado forma cuando Manganiello ha explicado que tenía «diferencias irreconciliables» con su ex.

Joe Manganiello en una presentación / GTRES

A pesar de tener patrimonios independientes, fuentes de total solvencia aseguran que Sofía Vergara y Joe Manganiello se juegan un patrimonio valorado en más de 100 millones de dólares. La actriz además cuenta con un entramado empresarial que le facilitará mucho su nueva vida. Aseguran que por cada capítulo de Moderm Family ha cobrado 500.000 dólares.

Los actores celebraron su boda en Miami en 2015. La noticia dio la vuelta al mundo, igual que lo ha hecho el comunicado que emitieron para anunciar su separación. «Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos amablemente respeto a nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas».