El príncipe Constantino de Grecia, hijo de los príncipes Pablo y Marie-Chantal, ha vuelto a acaparar la atención mediática. Esta vez, los rumores giran en torno a un posible romance con la actriz estadounidense Madelyn Cline, conocida por su papel en la serie Outer Banks y películas como El mapa que me lleva a ti o Sé lo que hicieron el verano pasado. Los seguidores del royal y los fans de la intérprete se han mostrado sorprendidos tras ver a ambos paseando de la mano por la avenida Madison, en Manhattan, en lo que parece un encuentro lleno de complicidad.

Ha sido el portal DeuxMoi, conocido por seguir cada detalle de la vida de los famosos lejos de nuestras fronteras, quien ha publicado las imágenes del paseo, donde Constantino luce un sorprendente cambio de look con la cabeza rapada, mientras Cline aparece elegante y radiante. Pero lo cierto es que los rumores sobre un posible romance entre ambos se han intensificado después de que el príncipe compartiera en sus redes un storie mostrando a una mujer de espaldas con gorra, a la que muchos identifican como la actriz. Además, Olympia de Grecia, hermana de Constantino, publicó hace pocos días una foto de Madelyn.

De confirmarse, sería la primera relación pública de Constantino desde su mediática historia con la modelo estadounidense Brooks Nader en 2024, que recientemente volvió a los titulares por los rumores que la vinculan con el tenista español Carlos Alcaraz. Esta aparición junto a Madelyn abre un nuevo capítulo en la vida sentimental del príncipe y de ahí que haya despertado gran interés entre los seguidores de la realeza europea.

Madelyn Cline, de 28 años, también ha tenido relaciones que han llamado la atención de los medios. En 2019 salió con su coprotagonista de Outer Banks, Chase Stokes, relación que duró casi dos años. Más tarde, en septiembre de 2023, fue vinculada con Pete Davidson, ex de Kim Kardashian y Ariana Grande, aunque la relación terminó en 2024. Sobre este último romance, la actriz comentó a la revista Allure: «Los chistes se escriben solos. Ya lo dije antes y lo repito: ese va a ser mi único comentario».

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el vínculo, y los representantes de la actriz han guardado silencio frente a los intentos de los medios por obtener detalles. Sin embargo, más allá de los rumores, la química entre Constantino y Cline resulta innegable: la actriz, conocida por su estilo y presencia en la alfombra roja, complementa a la perfección la imagen moderna y sofisticada que el príncipe proyecta en sus recientes apariciones. La pareja ya se perfila como una de las más glamurosas del panorama internacional, combinando el encanto de la realeza europea con el brillo de Hollywood.