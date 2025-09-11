Carlos Alcaraz no solo ha saboreado el éxito en Estados Unidos por su victoria en el US Open. El de Murcia también atraviesa un momento muy dulce en su vida privada pues ha conquistado a Brooks Nader, una modelo de la que dicen que es la sucesora de Kim Kardashian y que estuvo saliendo con un miembro de la realeza griega.

Brooks Nader: una estrella de los realities americanos

No es la primera vez esta que el nombre de Brooks Nader sale en los medios. La modelo de 28 años de ascendencia libanesa, aunque residente en Estados Unidos, es una popular celebrity en América del Norte. La fama de esta joven se popularizó ya que participó en Love Thy Nader, un reality con sus hermanas al más puro estilo Kardashian -de hecho, las redes opinan que son sus dignas sucesoras-. Además, también fue concursante en la última edición de Bailando con las estrellas -el talent que ha fichado a Anabel Pantoja o Bárbara Rey en la versión española-.

Sin embargo, su papel protagonista en el docureality de su vida captó la atención de la audiencia, pues trataba del aterrizaje de las hermanas de Louisiana a la Gran Manzana. Asimismo, también ha hecho inmersión en el mundo del cine pues debutó con un papel en Backtrace, un thriller de acción.

Brooks Nader. (FOTO: GTRES)

Su amplio currículum amoroso

En las últimas horas, ha salido a la luz el romance entre el número 1 del tenis y la modelo. Hasta ahora, no se conocía que el de Murcia tuviera el corazón ocupado -de hecho, se rumoreó que podría mantener una relación con Emma Raducanu-. A lo largo de estos días, la joven sí que ha dado pistas de su historia de amor y, de hecho, estuvo en las gradas del partido de octavos de final entre Alcaraz y Rinderknech. Sin embargo, ha sido su hermana la que ha destapado que «los rumores eran ciertos».

Aunque si bien es cierto que por el interés mediático sobre la vida de Alcaraz ha salido a la luz su nombre, que copa numerosos titulares desde que se conoce su idilio, Brooks ya había sido noticia anteriormente por su relación con el príncipe griego Constantino de Grecia, con el que mantuvo un fugaz romance hace más de un año y que oficializaron en la boda de Olivia Culpo.

Brooks Nader y el príncipe Constantino de Grecia en la boda de su hermana. (FOTO: GTRES)

A pesar de su temprana edad, Brooks puede presumir de haber sido una afortunada en el amor. De hecho, antes de conocer a Constantino, pasó por el altar en una multitudinaria ceremonia en Nueva Orleans -a la que fueron 330 invitados- con el publicista Billy Haire, con el que puso fin a su matrimonio a comienzos del 2024. Sin embargo, en su perfil de TikTok, la actual novia del tenista desveló que no estaba divorciada oficialmente: «Giro de la trama: todavía estoy legalmente casada». Por su parte, Haire dijo que la razón era que «ella era una persona muy ocupada con su profesión».