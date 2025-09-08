El pasado 7 de septiembre, una larga lista de rostros conocidos internacionales del mundo de la música se dio cita en el UBS Arena de Nueva York para celebrar una nueva edición de los MTV Video Music Awards. El cantante de rap LL Cool J debutó como presentador en solitario, así como Lady Gaga se posicionó como una de las artistas favoritas de la velada con más de 12 nominaciones y Mariah Carey regresó a los premios dos décadas después. No obstante, más allá de todo esto, como no podía ser de otra manera, la alfombra roja fue uno de los momentos que más atención acaparó de la gala y, aunque hubo quienes desfilaron con diseños muy apropiados para el momento, lo cierto es que hubo otros que prefirieron optar por diseños extravagantes que no han sido tan bien valorados.

Ariana Grande

Ariana Grande en la gala MTV VMA 2025. (Foto: Gtres)

Ariana Grande fue una de las galardonadas tras ser la elegida para recibir el premio al mejor video del año con su canción Brighter Days Ahead. Para la ocasión, escogió un look creado por la firma italiana Fendi que no pasó desapercibido, compuesto por un vestido negro ajustado con lunares blancos. Cuenta con un escote de palabra de honor y una banda de olanes alrededor de la cintura de color rosado y puntos negros.

Paris Hilton

Paris Hilton en la gala MTV VMA 2025. (Foto: Gtres)

Paris Hilton escogió uno de los diseños más originales y extravagantes de la gala. Se trataba de un vestido firmado por The Blonds NY confeccionado en una tela de cuero y en forma de llamas metalizadas con detalles dorados. Lo acompañó con unas medias opacas, unos stilettos del mismo color y el pelo recogido en una tirante coleta.

Doja Cat

Doja Cat en la gala MTV VMA 2025. (Foto: Gtres)

La rapera estadounidense Doja Cat se enfundó en un mini vestido de estampado de rombos amarillos y violetas adornados con diamantes rosas situados en el escote y los hombros. De calzado, escogió unos zapatos de tacón del mismo tono con una vertiginosa plataforma no apta para cualquiera.

Rebecca Black

Rebecca Black en la gala MTV VMA 2025. (Foto: Gtres)

Rebecca Black lució un vestido victoriano de diferentes texturas, compuesto por una falda blanca de rejilla floral y un top con aberturas laterales de color plateado. Además, escogió unas sandalias de color marrón con una plataforma de pelo que se posicionaron como unas de las más llamativas del evento.

Ice Spice

Ice Spice en la gala MTV VMA 2025. (Foto: Gtres)

Ice Spice llegó a la red carpet de los MTV VMA 2025 con uno de los vestidos que peores críticas ha recibido. Estaba formado por un corsé amarillo con líneas verdes y una pequeña línea de botones y una falda azul con estampados cuadrados y pequeños parches vaqueros.

Megan Stalter

Megan Stalter en la gala MTV VMA 2025. (Foto: Gtres)

Por último, Megan Stalter dejó sin aliento a los presentes con un vestido blanco que poseía un cancán y una exagerada palabra de honor. Lo ha combinado con un gorro en forma de vaso del mismo tono.