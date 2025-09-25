Oviedo-Barcelona: sigue la persecución al Real Madrid

24 años después de su último enfrentamiento, el FC Barcelona visita el Carlos Tartiere de Oviedo (21:30 horas) en la sexta jornada de Liga. Los de Hansi Flick buscan el tercer triunfo consecutivo en la competición doméstica para no perder la estela del Real Madrid y su 18/18 de inicio. El conjunto blaugrana sigue sin poder contar con Lamine Yamal, al que no han echado de menos en las goleadas ante Valencia (6-0) y Getafe (3-0) y en la victoria en Champions ante el Newcastle (1-2).

Ante un recién ascendido como el Real Oviedo, el entrenador culé podría optar por las rotaciones. Las bajas de Gavi, Fermín López y Lamine Yamal reducen las opciones de Flick en el centro del campo y la delantera. Tampoco ha recuperado a Balde. El lateral izquierdo trabajó con el grupo en el entrenamiento del miércoles, pero el técnico no arriesgará y esperará al encuentro contra la Real Sociedad del domingo.

Las dudas para Flick aparecen en la delantera, donde Ferrán Torres comienza a imponerse a Lewandowski. El valenciano es el máximo goleador blaugrana con cuatro tantos. La posible entrada de Rashford en el once, sumado a Raphinha, dejaría un hueco en la posición de ‘9’ por el que lucharían los dos arietes del equipo. En la mediapunta, las últimas bajas por lesión colocan a Dani Olmo, goleador ante el Getafe, como única opción de la primera plantilla.

El Oviedo busca salir del pozo ante el Barcelona

El conjunto ovetense, por su parte, intentará sacar puntos del esperado regreso del Barcelona a la capital asturiana. El último duelo ante el Barcelona data de la temporada 2000/01. En aquella campaña, el Real Oviedo se impuso en el Camp Nou por 0-1, mientras que los culés ganaron 2-3 en el Carlos Tartiere. El equipo que dirige Veljko Paunović se mira en el espejo de las tres victorias consecutivas ante los blaugranas que consiguieron en su feudo entre los años 1997 y 2000.

El Real Oviedo no llega en su mejor momento al encuentro contra el vigente campeón de Liga. El equipo carbayón ha sumado sólo un triunfo, ante la Real Sociedad, en cinco jornadas ligueras. El principal déficit de los de Paunović está siendo la falta de pólvora en ataque. Un tanto en cinco partidos es el balance de un Oviedo al que sólo un punto le separa de los puestos de descenso. El técnico serbio podría apostar por un esquema con cinco atrás, cediendo la iniciativa al Barcelona e intentando sorprender con la calidad de jugadores como Haissem Hassan.