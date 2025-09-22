Ferran Torres no desaprovecha la oportunidad y le come la tostada a Lewandowski

El doblete de Ferran Torres ante el Getafe constató no sólo que está comiendo la tostada a Robert Lewandowski, sino que estamos ante la temporada de la consolidación del valenciano en el Barça y, quién sabe, si en la selección española. El Tiburón firmó su tercer y cuarto gol en Liga y es uno de los máximos goleadores del campeonato tras las primeras cinco jornadas, solamente superado por un inspirado Kylian Mbappé, que apunta a ser de nuevo el rey en esto del gol.

Y es que Ferran Torres ha sabido aprovechar la oportunidad que le ha dado Flick en estos primeros compases de competición tras la baja por lesión de Robert Lewandowski, al que parece haber ganado la tostada con su rendimiento. Ya son varias las voces que apuntan a que este curso del polaco será muy diferente a los anteriores, con un papel diferente y no tan protagonista, y el motivo se llama Ferran Torres.

Ferran ha aceptado el reto, el reto de ocupar el lugar de Lewandowski, el reto de la regularidad y el gol en un Barça que ya tiene a sus protagonistas, con Lamine Yamal como gran figura y también con Raphinha, que sigue dando motivos para hacerse algunas preguntas, como por qué no se habla tanto de él. Ferran emerge en el medio, ofreciéndose en cada oportunidad, dando opciones de pase y oportunidades de gol.

Los dos goles de Ferran ante el Getafe fueron un buen ejemplo de lo que ofrece el valenciano en este inicio de temporada. Siempre atento, con mucho olfato, presto para el desmarque donde saca a relucir uno de sus mejores atributos, su velocidad. De cara a puerta está demostrando estar mucho más fino que tiempo atrás, para ejemplo su segundo tanto, ajustando su disparo al palo largo dejando sin opciones al meta rival.

El rendimiento de Ferran Torres está dejando claro también que está listo para ser el relevo generacional de un Robert Lewandowski venido a menos. La lesión del polaco en estos primeros compases ha sido no sólo la opción para que el valenciano muestre de qué pasta está hecho realmente, sino también una oportunidad para Hansi Flick de no hacer tan abrupto y duro el cambio.

Y es que Ferran ya ha hecho en cinco partidos casi la mitad de los goles que firmó el curso pasando en Liga, 10; sumando además casi una cuarta parte de los minutos totales que disputó la temporada pasada en el campeonato doméstico. La confianza en él no tiene nada que ver con la que recibió el año pasado y, lo mejor para el Barça y Flick, es que está respondiendo con la palabra que más gusta a clubes y entrenadores: rendimiento.

El calendario que tiene por delante el Barça es exigente, vienen partidos de gran nivel, como es el próximo duelo europeo ante el PSG o las fechas de Liga ante Real Sociedad, Sevilla o el Clásico ante el Real Madrid. Es ahí, en las grandes plazas y ante rivales sólidos, donde falta por ver la valía de un Ferran Torres que, desde luego, nunca ha ido falto de hambre.