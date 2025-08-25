Ferran Torres pide paso para seguir siendo el ‘9’ del Barça

Puede ser este el año definitivo de Ferran Torres. El valenciano va camino de cumplir su cuarto año defendiendo la camiseta del Barça, tras firmar en diciembre de 2021 por el club culé a cambio de 55 millones de euros más variables, un pellizco más que importante en aquel contexto de la entidad. Fue una de las múltiples apuestas fuertes que hizo el Barça por aquel entonces. En concreto en el valenciano había puestas muchas expectativas que, si bien es cierto que no ha cumplido, siempre se ha mantenido presente y este año quiere ser mucho más que eso.

Si bien es cierto que la pasada temporada, de la mano de Hansi Flick y en un gran año culé, Ferran Torres alcanzó su mayor cifra como goleador en el Barça, con 19 goles en 43 partidos, su papel siguió siendo secundario. El valenciano siempre está ahí, esperando una oportunidad, esperando su presa. El mote de Tiburón le va que ni pintado en este sentido, aunque no precisamente con el mismo con el que fue bautizado.

Ferran siempre ha sido el parche a algún contratiempo del tridente titular de Flick. Si Lamine se lesionaba, era sancionado o necesitaba descanso, Ferran a la derecha. Si Lewandowski se lesionaba, era sancionado o necesitaba descanso, Ferran a la punta de ataque. Si Raphinha se lesionaba, era sancionado o necesitaba descanso, Ferran al costado izquierdo.

Pero esta temporada, como en el resto de arranques en los últimos años, Ferran Torres quiere más, necesita ser importante, pide paso para seguir siendo el ‘9′ del Barça. La lesión de Robert Lewandowski en el tramo final de la temporada ha permitido al valenciano asumir el rol de delantero centro en estos dos primeros partidos de Liga, dos partidos en los que no solamente ha cumplido sino que ha visto puerto, dos goles en dos partidos que acreditan su hambre y reflejan un atisbo del delantero que puede ser en el actual Barça.

«Siempre he creído que puedo ser importante. Me veo capacitado para ser titular», explicaba Ferran Torres tras esta última jornada ante el Levante, donde él hizo el gol que daba el empate al Barça tras una primer parte que se zanjó con un 2-0 para los granotas que encendió todas las alarmas: «Entonces, siempre que el míster lo vea oportuno y me ponga de titular hay que aprovechar porque la competencia es muy alta. Pero la competencia al final siempre nos hace mejores jugadores a todos».

«Nos ha dado un par de matices tácticos porque no estábamos del todo bien posicionados», añadía Ferran Torres, alabando las indicaciones de Flick tras el descanso, reforzando la rápida respuesta en el segundo tiempo del Barça, clave por la actitud: «Y, sobre todo, lo más importante, que había que sacar el carácter, que había que sacar ese gen ganador que tenemos».

Robert Lewandowski tuvo sus primeros minutos de la temporada en la recta final del encuentro ante el Levante, aunque no saltó al campo por un Ferran que, a diferencia de la primera jornada, jugó el partido completo. Está por ver qué decisiones toma Flick en cuanto esté recuperado plenamente el polaco, también con el valenciano, que ya ha demostrado estar listo para dar un paso al frente. Recordemos que tiene solamente 25 años…