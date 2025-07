Ferran Torres, sobre la posible llegada de Nico Williams: «Los jugadores top quieren venir al Barça»

En pleno terremoto por el caso Nico Williams, con Barça y Athletic de Bilbao en armas, Ferran Torres se ha mojado y bien en lo referente a su fichaje. El delantero del Barcelona atendió a los medios en el estreno de su campus veraniego, el ‘Campus Ferran Torres de Fútbol’ en su municipio natal, Foios.

La actualidad manda y Ferran Torres no pudo pasar por alto la posibilidad de que Nico Williams firme este verano por el Barça, como así desea la dirección deportiva y aprueba Hansi Flick. El valenciano reconoció que «no he hablado con él» sobre el tema pese a que coincidieron en Ibiza de vacaciones, estos «son temas que preferimos no hablar».

Aun así, Ferran Torres se mojó ante la posibilidad de que Nico Williams acaba vistiendo los colores blaugrana haciendo referencia a que «todos los jugadores top quieren venir a los mejores clubes y el Barça es uno de ellos». «No sé lo que pasará pero espero que sea para bien. Me gustaría jugar con él. En la selección ya hemos jugado juntos, me gustaría jugar con él y podríamos formar un buen trío si todo se da», destacó para zanjar el tema el futbolista del Barça.

Sobre su estado físico, recordemos que fue intervenido por una apendicitis perdiéndose así la Nations League, comentó que «físicamente estoy bien y mentalmente aún mejor» y que está «esperando y deseando incorporarme cuanto antes al equipo y deseando que sea un gran año como el anterior». «Yo me veo en el Barcelona y voy a quedarme en el Barcelona», comentó sobre su futuro en el equipo, descartando cualquier rumor de salida: «Soy optimista y voy a pelear por ganarme el puesto de titular en el Barcelona».

No pasó por alto tampoco al eterno rival del Barça, un Real Madrid que se está reforzando para elevar el nivel esta próxima temporada en la que Xabi Alonso liderará al equipo: «El Real Madrid es el club que es y cada verano va a intentar traer a los mejores, pero nosotros estamos muy contentos con nuestro equipo con el año que hemos hecho y con el año que vamos a hacer».

«Es una palabra que no me gusta porque cuando eres el favorito todos quieren ir a por ti», comentaba Ferran Torres sobre si se ven ‘favoritos’ esta temporada, tras ganar Supercopa, Liga y Copa del Rey al conjunto blanco: «Es verdad que este año excepto en la Champions hemos ganado todo y eso es un buen reto».

También tuvo palabras para la selección española, de la que destaca que «somos muy jóvenes y eso puede ser nuestro punto fuerte, vamos mejorando y aprendiendo a jugar y hemos conseguido cosas muy grandes: hay que soñar a lo grande y porque no pensar en ganar el Mundial».

Por último, para cerrar, mandó un mensaje de apoyo a su ex equipo, el Valencia: «Fue un año duro, pero acabaron bien. Ojalá empiecen bien y hagan un gran año. Soy partidario de que a la gente de casa hay que mantenerla y puede darle grandes éxitos. Ojalá el Valencia pueda hacer su trabajo bien hecho y de alegrías a la afición. Mosquera ha hecho un buen año. A ver qué pasa. Seguro que el Valencia va a intentar renovarle. Que decida lo mejor para él. Que hable con la familia, con los agentes y tome la mejor decisión».