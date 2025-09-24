Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Oviedo - Barcelona de la Liga Este Real Oviedo - Barcelona corresponde a la jornada 6 de la Liga y se disputará en el Carlos Tartiere El Barcelona espera poder lograr un triunfo en el Carlos Tartiere ante un recién ascendido

El Real Oviedo y el Barcelona protagonizarán un auténtico partidazo que servirá para cerrar la jornada 6 de la Liga. Estos dos clubes históricos del fútbol español se ven las caras en el Carlos Tartiere en un choque en el que seguramente sucederá de todo. Los asturianos son un recién ascendido, mientras que los azulgranas son los vigentes campeones, por lo que parten como favoritos para llevarse los tres puntos y tienen la necesidad de hacerlo para seguir enganchados en la lucha por el título. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo se juega el Real Oviedo – Barcelona: horario del partido de la Liga

El Barcelona visita el Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo y disputar así el partido que corresponde a la jornada 6 de la Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick llega a este choque después de la gala del Balón de Oro del pasado lunes donde Lamine Yamal se tuvo que conformar con el Trofeo Kopa. Los jugadores azulgranas deberán darlo todo porque visitan un campo histórico del fútbol español donde el público, sin duda, apretará para animar a los suyos para dar la sorpresa y ganar al vigente campeón del torneo.

A qué hora se juega el Real Oviedo – Barcelona de Liga

La Liga programó este frenético Real Oviedo – Barcelona de la jornada 6 del campeonato nacional de nuestro país para este jueves 25 de septiembre. La patronal que preside Javier Tebas escogió el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. El balón debería rodar puntualmente en el Carlos Tartiere y es por ello que no se esperan incidentes entre los aficionados en la previa del encuentro en la ciudad asturiana.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Real Oviedo – Barcelona

Dazn fue uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir varios partidos por semana del campeonato nacional en exclusiva en nuestro país. Este Real Oviedo – Barcelona correspondiente a la jornada 6 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para poder disfrutar de todo lo que suceda en el Carlos Tartiere.

Por otro lado, todos aquellos aficionados del cuadro carbayón, del conjunto culé y amantes del fútbol español en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Real Oviedo – Barcelona de la jornada 6 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos diariamente la mejor información sobre todo lo que ocurra en el campeonato liguero español y lo que suceda con el club azulgrana. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Oviedo – Barcelona de la jornada 6 de la Liga desde una hora y media antes del inicio del choque. Cuando acabe publicaremos la crónica y también las reacciones importantes que lleguen desde el Carlos Tartiere.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Oviedo – Barcelona

Los hinchas de ambos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo ni tampoco en streaming ni en vivo online este apasionante Real Oviedo – Barcelona de la jornada 6 de la Liga deben saber que podrán escuchar este partidazo por la radio. Emisoras como RNE, Cope, Radio Marca, Onda Cero o la Ser conectarán con el Carlos Tartiere para narrar con todo tipo de detalles todo lo que esté ocurriendo en la ciudad asturiana.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Oviedo – Barcelona

El Carlos Tartiere será el escenario donde se celebrará este emocionante Real Oviedo – Barcelona que corresponde a la jornada 6 de la Liga. Este campo se levantó para sustituir al antiguo que llevaba su mismo nombre y se inauguró en el año 2000, por lo que ya ha cumplido su primer cuarto de siglo. Tiene capacidad para recibir a algo más de 30.000 espectadores y este jueves espera presentar un auténtico ambientazo para intentar ser el aliento que necesitan los jugadores para dar la sorpresa e imponerse al cuadro que entrena Hansi Flick.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias para que dirija la contienda entre el Real Oviedo y el Barcelona que corresponde a la jornada 1 de la Liga. Valentín Pizarro Gómez estará controlando todo desde el VAR, revisando todas las acciones polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, avise a su compañero y le recomiende analizar la jugada en cuestión en la pantalla que estará situada en la banda del Carlos Tartiere.