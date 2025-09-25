Deco peina Europa en busca de nuevas perlas para el Barcelona

En estos momentos de debilidad económica del Barcelona, el club ha optado en los últimos años por mover ficha antes de tiempo, peinar el mercado en busca de talento exótico o precoz, y apostar por él antes de que su valor de mercado se dispare. Así llegó por ejemplo este mismo verano Roony Bardghji, en una operación ventajosa por un futbolista que aún está por moldear. En eso está centrado en estos momentos Deco, director deportivo del Barça, que ha viajado hasta Zagreb para contactar y seguir de cerca dos nuevas perlas en Europa.

Deco ha sido cazado en el palco del estadio del Dinamo Zagreb, en Croacia, junto con el representante de futbolistas Andy Bara. El portugués acudió para ver el choque del conjunto croata contra el Fenerbahce, partido que cayó del lado local por 3-1, donde tomó buena nota de diferentes futbolistas que están bajo el radar de la dirección deportiva, así como algún viejo conocido de La Masía, como es Sergi Domínguez, al que el propio Deco traspasó el pasado verano por una cifra que superó por poco el millón de euros.

Pero no ha sido lo único que ha estado haciendo Deco en Zagreb, ya que ha tenido tiempo suficiente para hablar y departir con diferentes agentes y futbolistas para conocer de primera mano la situación algunos de los talentos que tiene apuntado. El Barça necesita trabajo previo, anticiparse a otros compradores, sobre todo cuando se trata de firmar jóvenes a precio de saldo antes de que su valor se multiplique.

Deco se vio, entre otros, con el joven brasileño Rafael Belinho, tal y como adelanta Sport. Se trata de un joven mediapunta de tan sólo 16 años que ha llamado ya la atención de varios equipos europeos. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Westin Zagreb junto con su representante, el mencionado Andy Bara, y el padre del futbolista. Fue una primera toma de contacto, previsiblemente la primera de muchas más si siguen monitoreando al joven durante su etapa en el Dinamo Zagreb.

Pero no fue el único futbolista al que visitó Deco en su viaje a Zagreb. El director deportivo del Barça también sigue la pista de otro futbolista en las filas del club croata como es su compatriota Cardoso Varela, del que ya se ha hablado tiempo atrás. El interés por este joven, también de 16 años, no es nada nuevo. Se trata de un extremo muy habilidoso que ha llamado la atención de otros grandes. Por el momento, su situación parece bastante segura en el Dinamo, con el que tras una renovación, tiene contrato hasta junio de 2028 y ya tiene minutos con el primer equipo.

Este es el motivo de este viaje secreto y fugaz de Deco a Zagreb, seguir de cerca futbolistas jóvenes con mucha proyección, tenerlos tanteados y con opciones reales de cara al próximo verano y una oferta suficiente para contentar a los dirigentes del Dinamo. Deco jugará la baza de Andy Bara, un agente con el que ya ha tenido contactos previos en operaciones de calado en Can Barça, como son los fichajes de Dani Olmo o Joan García, operaciones de las que fue partícipe.