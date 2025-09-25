El Barcelona ya piensa quién será el sustituto de Lewandowski

El Barcelona ha comenzado a planificar el futuro de su delantera ante el final de ciclo de Robert Lewandowski. Con 37 años y una renovación por una temporada más, el delantero polaco está siendo dosificado para mantener su rendimiento, pero en el club son conscientes de que su contrato podría concluir en junio próximo y se necesita un relevo de garantías. En este escenario, el nombre de Serhou Guirassy, actual ariete del Borussia Dortmund, ha irrumpido con fuerza como posible candidato para liderar el ataque azulgrana en el futuro.

El delantero guineano del BVB se ha consolidado como uno de los grandes goleadores del fútbol europeo. La pasada temporada firmó 38 dianas y en el arranque de la actual ya acumula 9 tantos en 11 encuentros, además de situarse como máximo realizador de la Champions League con 4 goles. Unos números que han despertado el interés del entrenador del Barça, un Hansi Flick que ve en Guirassy un perfil ideal para remodelar la delantera cuando Lewandowski ponga fin a su etapa en el club.

En el Camp Nou existe la certeza de que el próximo fichaje estratégico debe ser un 9 de primer nivel. Sin embargo, tras los grandes movimientos del mercado del pasado verano, las opciones se han reducido de forma considerable. Guirassy aparece en este contexto como una oportunidad de peso, es un jugador que Flick aprecia especialmente y cuya situación contractual podría facilitar su llegada.

El Borussia Dortmund tiene tasado al futbolista en 100 millones de euros, pero, según informa el diario alemán Bild, Guirassy contaría con una cláusula de salida para el próximo verano. Ésta permitiría al delantero abandonar Alemania por unos 60 millones de euros si recibiera una oferta de un club de primer orden, una condición que el Barça sigue muy de cerca. La dirección deportiva azulgrana conoce bien estas variables y valora que, deportivamente, el guineano encajaría en las necesidades del equipo, un perfil que podría asemejarse al del polaco.

El rendimiento del atacante africano no es nuevo para Flick. El técnico alemán lo sufrió en la vuelta de los cuartos de final de la pasada Champions League, cuando Guirassy firmó un hat-trick en el 3-1 del Borussia Dortmund, en cualquier caso insuficiente tras el 4-0 de la ida. Su capacidad para decidir partidos importantes refuerza su perfil como posible refuerzo para el Barcelona.

El delantero, de 29 años y 1,87 metros, mantiene en la Bundesliga una línea ascendente y solo tiene por delante a Harry Kane en la tabla de máximos goleadores. En Europa, su efectividad le ha convertido en uno de los delanteros más cotizados y en una alternativa real para cualquier club que busque gol y presencia en el área.

Mientras, Ferran Torres se ha consolidado como recurso ofensivo en este arranque de temporada del Barcelona ante las molestias que viene sufriendo Lewandowski, aportando soluciones de garantía como referencia, con goles importantes. La apuesta fuerte de futuro pasa por incorporar un goleador contrastado que asegure cifras similares a las de Lewandowski. En este contexto, Guirassy encarna uno de los perfiles que encajan en la estrategia deportiva azulgrana, aunque el reto económico será mayúsculo.