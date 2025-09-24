La posible alineación del Barcelona contra el Oviedo: rotaciones antes de los partidos importantes

El Barcelona se enfrenta este jueves 25 de septiembre al Real Oviedo en el Carlos Tartiere en la jornada 6 de la Liga, con dos partidos de gran calado tanto en el campeonato doméstico como en Champions League en el horizonte, como es Real Sociedad y Paris Saint Germain. Por eso, Hansi Flick planea una alineación con novedades y rotaciones para este Oviedo – Barcelona, con algunas bajas confirmadas como la más reciente de Gavi tras su paso por el quirófano o la de Lamine Yamal, que sigue con molestias.

Las rotaciones son necesarias en un Barcelona que vuelve a sufrir diferentes lesiones y bajas en los primeros compases de la temporada, más aún cuando hay jornada intersemanal y llegan partidos de gran importancia, contra rivales más serios. Ante el Oviedo Flick planea una alineación del Barcelona con rotaciones antes de los partidos importantes ante Real Sociedad y PSG, sobre todo teniendo en cuenta bajas seguras como las de Lamine Yamal, Gavi, Fermín o Balde.

La portería no será objeto de cambios. Joan García está dando un gran nivel en estas primeras jornadas y partidos. El catalán es uno de los grandes fichajes del club, una apuesta de futuro para la portería por la que desembolsaron 25 millones de euros, motivos suficientes para verle perenne esta temporada entre los tres palos.

Flick confirmó en rueda de prensa que Alejandro Balde no entraría en la convocatoria para viajar a Oviedo, por lo que sería baja pese a ultimar su recuperación. En el último entrenamiento previo a poner rumbo al Carlos Tartiere, el alemán volvió a colocar a Koundé titular, sigue siendo incuestionable en el lateral derecho, aunque sorprendió más ver a Jofre Torrents como el lateral zurdo, en lugar de Gerard Martín. Araujo y Christensen fueron los centrales que aplicó en esta ocasión.

Es cierto que Flick a veces no cumple con lo que plantea en los entrenamientos pero el tridente en la medular que alineó en este puede encajar. Marc Casadó, Pedri González y el jovencísimo Dro fueron los tres jugadores que dibujó en el centro del campo, aunque ver a Dani Olmo o De Jong repetir o incluso tener minutos Bardghji no sería ningún disparate en este sentido.

Por último, en el frente de ataque podrían llegar los primeros minutos de descanso para Ferran Torres, justo antes de los partidos más importantes, otra señal más que reflejaría la importancia creciente del valenciano en contra de Robert Lewandowski, al que movería al banquillo en este inicio de temporada. En cualquier caso, el once que planea Flick ante el Oviedo cuenta con el polaco como referente y con Raphinha y Rashford en los costados, con escaso margen en este sentido teniendo en cuenta las bajas de Gavi, Lamine Yamal y Fermín López, y teniendo en cuenta los acumulados de otros futbolistas.

La alineación del Barcelona ante el Oviedo

Joan García; Koundé, Christensen, Araujo, Jofre Torrents; Casadó, Pedri, Dro; Raphinha, Lewandowski y Rashford.

La alineación del Oviedo ante el Barcelona

Aarón Escandell; Ahijado, Bailly, Calvo, Carmo, Javi López; Dendoncker, Reina; Hassan, Chaira y Forés.