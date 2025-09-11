El entrenador del Espanyol se moja sobre la marcha de Joan García: «Yo no me iría al Barcelona»

Manolo González, entrenador del Espanyol y artífice del buen arranque de los suyos, tras dos victorias y un empate en las primeras tres jornadas ligueras, ha hablado con claridad sobre uno de los temas del verano en el entorno perico: la salida al Barça de Joan García. El portero, que abonó la cláusula de rescisión ante la Liga para firmar por el eterno rival, dejó un agridulce sabor de boca entre la afición blanquiazul que, según su ya ex entrenador, no olvidará fácilmente.

El entrenador del Espanyol se ha mojado y bien sobre la marcha de Joan García al Barça. «Sí te puedo decir que yo no me iría al Barça», explicaba Manolo González, que no comparte la decisión tomada por el guardameta pero, en un ejercicio de empatía, admite comprender: «Yo entiendo a todo el mundo, respeto a todo el mundo y cada uno toma sus decisiones. Yo puedo hablar por mí, y tú vas a decir claro tú lo dices porque piensas que el Barça no te va a llamar nunca, pero yo no me iría. A partir de ahí cada uno es muy libre de hacer lo que quiera en su vida».

De hecho, el entrenador del Espanyol cree que para el partido en Cornellá, cuando visite el Barça el feudo perico, la afición blanquiazul hablará sobre el terreno de juego, y no precisamente con cariño. «Creo que no pasa nada. Que le van a silbar es una cuestión de sentido común, todo el mundo sabe que eso va a pasar», razona Manolo González, convencido de que la grada perica mostrará su descontento a Joan García, pero sin ir más allá: «Pero no creo que vaya a pasar nada mucho más relevante que eso».

Sobre cómo gestionó o llevó la salida de Joan García, Manolo reconoce en los micrófonos de El Partidazo de la Cope que no hubo mucha historia. «Él me mandó un audio poco después de que pasase lo del Barça. Yo le contesté y no hemos vuelto a hablar desde entonces», explica el entrenador del Espanyol, que no medió al respecto, pero reconoce que el portero, como persona, «no es un mal chaval, es un buen chaval». «Pero ya te digo que yo conozco a Joan. No te puedo decir nada en contra de él en ese aspecto porque creo que es un buen chico. Pero tampoco he tenido la relación de hablar cada día con él», sentencia sobre el guardameta del Barça.

Por último, también fue cuestionado por su homólogos en la Liga, otros entrenadores en los que se fije: «Me gustan muchos. Me gusta mucho Valverde, Arrasate, Íñigo Pérez… Corberán también me gusta mucho. Igual porque hay una relación más cercana son los que más me gustan». No pasó por alto a Hansi Flick, por el que fue cuestionado particularmente y por el que tiene una opinión bastante formada y positiva: «Me gusta. Me parece un muy buen entrenador y sobre todo una persona muy coherente. Es sensato, que en este mundo parece que cuesta más».