Manolo González: «Si no estamos al 120% lo vamos a pasar mal»

“Es un partido en el que hemos de ir a tope. Si no vamos al 120 por ciento, no nos da. Somos uno de los equipos que más corren de LaLiga, y si lo hacemos así, no somos inferiores a los demás”, explicó hoy en rueda de prensa el entrenador del Espanyol, Manolo González, cuando se le cuestionó sobre cómo ha de afrontar el partido ante el Mallorca.

El técnico blanquiazul ha elogiado al conjunto balear y ha explicado que es uno rival “con uno de los mejores entrenadores del campeonato. Está haciendo un gran trabajo y su equipo está manteniendo un gran rendimiento toda la temporada. Están cerca de los 40 puntos y completando un trabajo espectacular. Compiten muy bien. Si no somos capaces de dar nuestra mejor versión será muy complicado”. Y añade: “pueden ganar o perder, pero siempre compiten bien. Es un equipo muy difícil de batir. Nosotros llegamos en un punto de confianza mejor que el de la primera vuelta, pero sabemos que nos van a exigir al máximo nivel”.

En cualquier caso, apunta que el equipo saldrá pensando en ganar y avisa que para hacerlo “tendremos que trabajar mucho y tener mucho acierto. Esas son las claves. Hasta ahora hemos sido capaces de demostrar que, también fuera de casa, podemos competir de igual a igual contra los demás”.

El técnico blanquiazul ha conocido, durante el entrenamiento, que Omar ha sido convocado con la selección absoluta de Marruecos, mientras que Joan Garcia no ha entrado en la lista de Luis de la Fuente. “Joan está empezando a ser un portero top europeo y aún lo será más. Y de Omar me siento orgulloso de su convocatoria. Acepto todas las decisiones y me parecen muy respetables, tanto en una como en otra línea. No he estado nunca en un entorno de selecciones y no sé cómo se toman esas decisiones, pero veo que tarde o temprano le llegará esa oportunidad a Joan. Le hemos de ayudar entre todos a que mantenga el nivel que tiene ahora”.