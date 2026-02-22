Esto es lo que haría María Pombo si Pablo Castellano le es infiel: «Mira, yo creo…»

Las redes sociales siguen alimentando el panorama social con figuras que han sabido transformar su presencia en redes en una sólida proyección pública. Entre ellas, María Pombo se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes del ámbito nacional, combinando su faceta empresarial con una exposición constante de su vida familiar. Junto a su marido, Pablo Castellano, forma una de las parejas más estables y longevas del panorama mediático, tras más de 11 años de relación y tres hijos en común.

La creadora de contenido ha vuelto a situarse en el foco tras su participación en el pódcast A solas con…, conducido por Vicky Martín Berrocal, donde abordó con franqueza distintos aspectos de su vida personal y profesional. La conversación, publicada el pasado martes 17 de febrero, repasa desde la evolución de su carrera hasta la dinámica familiar que comparte con su marido y sus hijos, así como algunas de las polémicas recientes que han rodeado su figura.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó al abordar la cuestión de la lealtad en la pareja y su postura ante una hipotética infidelidad.

Un matrimonio muy unido

Durante su entrevista, María Pombo dedicó palabras especialmente elogiosas a Castellano, a quien atribuye una influencia decisiva en su crecimiento personal. Reconoció que gran parte de la seguridad que posee en la actualidad se debe al apoyo que ha recibido de su marido, subrayando que su relación ha sido un pilar fundamental en su desarrollo emocional. Según explicó, comparten valores esenciales, entre los que la lealtad ocupa un lugar central, un principio que considera innegociable dentro de su proyecto de vida en común.

La influencer afirmó que el empresario ha transformado su forma de verse a sí misma y de afrontar los desafíos, una declaración que evidencia la profundidad del vínculo que han construido a lo largo de más de una década. Este reconocimiento público refuerza la imagen de estabilidad que ambos proyectan y explica, en parte, el interés que despierta su relación entre seguidores y medios de comunicación.

¿Cómo se tomaría una infidelidad?

Vikcy Martín Berrocal planteó una pregunta directa: qué sería lo único que no perdonaría jamás a su marido. La respuesta de María Pombo sorprendió por su matiz, al situar el foco no tanto en el acto de la infidelidad como en lo que este implicaría para la identidad de la persona. Según explicó, lo imperdonable no sería únicamente la traición sentimental, sino el hecho de dejar de reconocer en su pareja a alguien fiel a sus principios.

En su reflexión, la influencer subrayó que una deslealtad supondría una ruptura con los valores que definen a Pablo Castellano y, por extensión, con la base sobre la que han construido su relación. Esta visión introduce un enfoque más profundo del concepto de fidelidad, entendido no solo como compromiso afectivo, sino como coherencia personal y respeto mutuo.

«Mira, yo creo que lo que no perdonaría jamás es no reconocerle. No porque me haya sido infiel, sino por decir ‘Joder, yo conocía a una persona que era super leal, fiel a sus principios y a sí mismo, no estoy reconociendo a esta persona’. No podría no perdonar esa infidelidad, sino el hecho de que te has fallado y me has fallado a mí», ha declarado al respecto.

Las palabras de Pombo contrastan con las manifestaciones que realizó años atrás sobre la misma cuestión. En 2022, durante una entrevista en el espacio La influencia de la Cadena COPE, admitía que el amor que sentía por su marido podría llevarla a perdonar una infidelidad, aunque reconocía que le resultaría imposible convivir con esa herida emocional. En aquella ocasión, explicaba que intentaría recuperar la vida anterior, pero dudaba de que su corazón se lo permitiera, anticipando una convivencia marcada por la desconfianza.

El cambio de María Pombo

La evolución de su discurso sugiere una reflexión más madura sobre los límites personales y los pilares que sostienen su relación. Si entonces primaba el deseo de preservar el vínculo, ahora enfatiza la importancia de la coherencia y la lealtad como elementos irrenunciables, lo que evidencia un cambio en su manera de entender el compromiso.

El caso de María y Pablo ilustra las tensiones inherentes a las relaciones que se desarrollan bajo la mirada constante del público. La exposición mediática, alimentada por las redes sociales, convierte cada declaración en objeto de análisis y cada matiz en motivo de debate, especialmente cuando se abordan cuestiones tan sensibles como la fidelidad o la estabilidad de la pareja.

Pese a ello, la empresaria ha optado por mantener un discurso sereno y reflexivo, evitando el sensacionalismo y centrando sus palabras en los valores que considera esenciales. Su intervención en el pódcast no ofrece una mirada a su vida sentimental, sino que refleja el proceso de madurez personal que ha experimentado en los últimos años, marcado por la maternidad, la consolidación profesional y la construcción de un proyecto familiar sólido.