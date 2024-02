Se van a cumplir cuatro años desde que María Pombo contó, a través de las redes sociales, que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Dolencia a la que tuvo que enfrentarse cuando estaba en la semana doce de su primer embarazo, el de su hijo Martín y en un momento muy complicado, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus. Ha sido este viernes, cuando su marido, Pablo Castellano, se ha emocionado en directo al hablar sobre la lucha de la influencer.

Pablo Castellano junto a Chenoa y Roberto Leal / Antena 3

El empresario tuvo que enfrentarse a su reto semanal, una coreografía de danza vertical con arneses. En este desafío, el influencer no solo bailó, sino que también realizó diversas piruetas en el aire. No falló y brilló en este particular desafío. Además, el concursante realizó todo el número estando enfermo, algo que fue muy aplaudido por los jueces.

«Has convertido la frustración de otras semanas en coraje. Estos son los valores que hay que transmitir a la gente que nos ve en casa. Muchas gracias por tu ejemplo y espero que te hayas recuperado de la fiebre, de la cual no has querido hablar», le comentó Pilar Rubio. Por otro lado, Santiago Segura indicó que la actuación había sido «impresionante» y le prometió a Pablo Castellano que le daría una buena puntuación.

Pablo Castellano rompe a llorar

Dicho y hecho porque Castellano recibió la puntuación más alta de la noche y se alzó con un premio de 6.000 euros para donar a la ONG que él quisiese. Pero eso no es todo, porque el momento más especial para él fue cuando vio entrar a su mujer en el plató para poder celebrar juntos la victoria.

El concursante se emocionó al ver a su pareja, la cual reconoció que Pablo Castellano entrenó muchas horas para poder hacer este número de danza. Segundos después, Pablo Castellano reveló que el dinero de su premio iba destinado a una ONG que ayuda a personas con esclerosis múltiple. Algo que tiene mucho significado para el influencer, ya que María Pombo sufre esta enfermedad autoinmunitaria.

Pablo Castellano rompe a llorar / Antena 3

Por este motivo, Castellano rompió a llorar al explicar lo que ha supuesto este problema de salud para su familia. Rápidamente María Pombo y él se fundieron en un cálido abrazo.

La enfermedad de María Pombo

«Me han estado haciendo muchísimas pruebas, en la resonancia se vio que tenía una inflamación de médula y la esclerosis múltiples suelen empezar así», reveló en 2020. «No tengo el diagnóstico al cien por cien. Necesito unos días de desconexión para asimilar todo esto», sentenció. Finalmente fue diagnosticada con la misma dolencia que su madre.

María Pombo en un evento en Madrid / Gtres

«Ha sido un jarro de agua fría para todos», expresó en su momento. Aunque comentó que era «tremendamente afortunada» porque fuera eso «y no nada más grave». La joven relativizó el revés de salud confiando en la ciencia: «Es una enfermedad que ha avanzado muchísimo y sigue avanzando. No tiene nada que ver lo que era hace 20 años con lo que es ahora».