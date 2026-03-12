Polémica decisión de un club de fútbol base de Mallorca: cesa a su entrenador pese a ir líder en liga

El fútbol base mallorquín está estupefacto tras la polémica decisión que ha adoptado un club de Palma con su entrenador. La dirección deportiva del Estudiantes del Cide, de la categoría Cadete Primera Regional, ha optado por destituir al técnico cuando el equipo es líder en la clasificación liguera.

Lo más sorprendente es el motivo que ha llevado al club a tomar esta decisión. No existe ningún escándalo personal ni ninguna circunstancia grave que haya provocado la salida del entrenador. Simplemente, según han explicado desde la entidad, la decisión responde a la necesidad de incorporar a un técnico «con más experiencia».

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido ni a los jugadores ni a las familias de los jóvenes futbolistas, que consideran que no hay motivos para desprenderse del entrenador. «No es coherente, el equipo está a un gran nivel y liderando la competición», aseguran indignados los padres de los chicos. El conjunto llevaba tres años trabajando con el mismo técnico, quien ahora se ha visto obligado a abandonar el banquillo pese a haber construido, según destacan desde el entorno del equipo, un grupo «unido y basado en valores como el compañerismo, el respeto y el compromiso».

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, los padres de los jugadores del Estudiantes del Cide se han puesto en pie de guerra contra la decisión de la dirección deportiva y han expresado su «preocupación y desacuerdo» ante lo que consideran una gran injusticia.

«¿Por qué cambiar ahora al entrenador que ha construido este proyecto?»

Y es que la noticia ha causado un gran impacto emocional en los jugadores. Todos se sienten profundamente afectados por la destitución del que ha sido su referente durante las últimas temporadas. «Nos preocupa que en esta decisión se priorice únicamente el resultado deportivo por encima del bienestar y la estabilidad de los jóvenes jugadores», señalan los familiares de los jugadores.

Es por ello que han invitado a reflexionar sobre la importancia de proteger los valores formativos del deporte base, donde el desarrollo personal, la estabilidad del grupo y el respeto al trabajo realizado «deberían estar por encima de cualquier otro interés».