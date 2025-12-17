El PSG cierra el mejor año de su historia con seis títulos tras ganar la Intercontinental contra el Flamengo

El PSG se ha proclamado este miércoles campeón de la Copa Intercontinental derrotando a un rocoso Flamengo que le llevó hasta la tanda de penaltis, donde el portero ruso del equipo Matvei Safonov paró cuatro penas máximas para desempatar el 1-1 (2-1). Así, los de Luis Enrique cierran el mejor año de la historia del club con seis títulos (Supercopa, Copa y Liga de Francia, Champions, Supercopa de Europa e Intercontinental) y le arrebatan al Real Madrid la escarapela que lució en su camiseta durante 2025.

Kvaratskhelia abrió la lata en el 38′ tras una gran jugada colectiva del PSG en la que acabó rematando a ras de césped a puerta vacía un pase de Doué que llegó a tocar el meta Rossi. El Flamengo empató en el 62′ con el gol de penalti de Jorginho y el marcador no se volvió a mover, incluso en la prórroga. Vitinha y Nuno Mendes anotaron desde los 11 metros y Dembélé y Barcola fallaron, pero fueron suficientes, ya que el conjunto brasileño erró en tres lanzamientos.

Los parisinos, con su centro del campo habitual y con el Balón de Oro y The Best en el banquillo, tardaron apenas nueve minutos en ver puerta en el recinto catarí, aunque el gol de Fabián Ruiz no subió al marcador después de que el colegiado recurriese al VAR para comprobar que el balón ya había salido cuando el portero Rossi evitó el córner y acabó regalando el pase de la muerte al español.

Superada la media hora, Luis Enrique se veía obligado a mover ficha por las molestias en la rodilla de Kang-In Lee, pero eso no impidió al PSG golpear primero y, esta vez sí, estrenar el marcador; tras una mala salida del guardameta argentino del Flamengo, Doué puso un pase en profundidad para que georgiano Kvaratskhelia, en el segundo palo, mandase el balón a guardar.

El Flamengo exige al PSG hasta el final

Los de Filipe Luis pudieron neutralizar el tanto al poco de reanudarse la segunda parte, cuando Giorgian de Arrascaeta fue derribado por Marquinhos en el área y el árbitro decretó penalti. Jorginho se plantó ante los once metros y superó a Safonov.

El campeón de Europa llamó a Barcola y a Dembélé para tratar de reaccionar, y Saúl Ñíguez saltó al campo para reforzar a los brasileños. Marquinhos tuvo la oportunidad de rescatar la victoria para el equipo francés en el último minuto del descuento, pero falló a puerta vacía.

El duelo se marchó a la prórroga, en la que a ambos les costó generar peligro ante las atentas defensas. Un disparo alto de Luiz Araújo avisó a los de Luis Enrique, que respondieron con una doble ocasión errada por Dembélé.