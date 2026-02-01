Otra victoria belga para cerrar la Challenge: Arne Marit le da otro triunfo al Red Bull en la última prueba de la Challenge Mallorca 2026, disputada entre el centro comercial Mallorca Fashion Outlet y el Paseo Marítimo, y en la que se ha puesto de manifiesto que Evenepoel arranca el año en plena forma, tras firmar dos victorias en montaña realmente espectaculares y una contrarreloj colosal. Buenas sensaciones para Enric Mas y el Movistar, que también están en pleno rodaje.

Ya se sabía que la última etapa estaba reservada para los velocistas y así ha sido desde el principio, y en la recta final, en el Paseo Marítimo, los espectadores han podido disfrutar de una verdadera exhibicion de ciclismo de la que ha salido beneficiado Arne Marit, que ha parado el crono con un tiempo de 3.26.34 tras un sprint disputado a altísima velocidad. El alemán Max Kanter, del Astana, ha sido segundo, mientras que otro Red Bull, el italiano Alessio Magagnotti, se ha hecho con la tercera posición.

El balance general de la Challenge ha sido muy bueno, a pesar de que ha habido que lidiar en varias ocasiones con la lluvia y el viento, que de hecho obligaron a la organización a recortar considerablemente el trazado de la penúltima etapa, disputada ayer sábado. Incluso así los aficionados han disfrutado con la flor y nata del pelotón.