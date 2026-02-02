El Mallorca llega al último día de mercado…jugando ante el Sevilla en un escenario surrealista, ya que podría darse el caso de que futbolistas que disputaran esta noche el partido en Son Moix cambiaran de equipo una hora más tarde, ya que la ventana de fichajes se cierra a las doce de la noche. Máxima expectación ante el anuncio de refuerzos por parte de Pablo Ortells, mientras que sobre el césped se pondrán en juego tres puntos claves.

Tras los resultados del fin de semana al Mallorca le basta con un empate para salir de la zona de descenso, a la que abocaría al Rayo Vallecano, con el que estaría empatado a 22 puntos, pero al que mejoraría en el golaverage general. Sin embargo el objetivo claro del equipo es sumar la victoria, lo que le permitiría saltar hasta la decimocuarta plaza superando precisamente al Sevilla, al que se aventaja en el golaverage particular, ya que se ganó 1-3 en la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán.

Pero más allá del partido, en el que por cierto está en juego el futuro de Arrasate, el interés de los aficionados lo copan las negociaciones para reforzar la plantilla. Hoy se espera el anuncio de dos nuevos fichajes, puede que incluso tres si al final Omar Mascarell abandona la plantilla con destino a Brasil. El último nombre que trascendió, el del costamarfileño Fofana, parece alejarse ya que a última hora ha aparecido el Estrasburgo, que ofrece más dinero. Se repite una vez más la historia que ha sido la tónica general de este mercado de fichajes.

«Tengo plena confianza en la dirección deportiva», repitió ayer en varias ocasiones Jagoba Arrasate en la rueda de prensa previa al partido de esta noche. El entrenador, que por supuesto está en contacto permanente con el director deportivo, está convencido de que llegarán refuerzos y de que estos elevarán el nivel de la plantilla. En principio se esperan un defensa central y un delantero que pueda adecuarse a la banda derecha.