92-95. El Palmer cae en el intercambio de golpes con el Zamora

El Palmer Básket cede ante el Zamora por 92-95 en un partido frenético. Los discípulos de Juan Ignacio Díez De Acharán rozan el triunfo frente a un exigente oponente de la mano de un juego ofensivo notable. Phil Scrubb, con 34 créditos de valoración, fue el jugador más preponderante de la cita.

El acierto surgió como el principio básico de ambos conjuntos en un comienzo de contienda explosivo en el Palau d’Esports de Son Moix. El Palmer Basket arrancó el duelo con una presencia notoria y ordenó las situaciones ofensivas con delicadeza. Ander Urdiain ejecutó un triple refinado, Archange Izaw-Bolavie comprobó la soldadura de la canasta en dos ocasiones y Nuno Sá no falló en el tiro libre, 11-9.

El innumerable catálogo de acciones en ataque de Tyrell Roberts y el control de las capturas ofensivas fundamentaron la puesta en escena de Zamora. Los lanzamientos desde más allá del arco de Urdiain y Sá, acompañados de la irrupción en el choque de Hansel Atencia, contestaron al sensacional momento de Josep Peris. El resultado tras el primer cuarto, 23-27.

En el segundo asalto, la inspiración de los jugadores no cesó ni un ápice. Phil Scrubb se destapó e hizo gala de su gusto y estilo para desempeñar una función extraordinaria. El canadiense convirtió 10 puntos consecutivos en un ejercicio de creatividad asombroso. La perseverancia de Álvaro Martínez, los puntos de un inmisericorde Roberts y la facilidad de Peris para encontrar posiciones ventajosas sustentaron las mínimas rentas visitantes.

La excelsa labor de Golden Dike bajo los tableros, con cuatro puntos de auténtico pundonor, estableció las tablas en el luminoso, 45-45. Un tiro de tres inverosímil de Jacob Round sobre la bocina devolvió el dominio a los pupilos de Saulo Hernández, 45-48.

El Palmer Basket inició el tercer capítulo con maestría. La pizarra de Juan Ignacio Díez De Acharán funcionó a la perfección y halló un dos más uno de un poderoso Izaw-Bolavie. La enérgica defensa del bloque castellanoleonés les ayudó a efectuar un sólido parcial de 0-7, 48-55.

En ese preciso intervalo de tiempo, la conexión integrada por Phil Scrubb y Duda Sanadze lideró las tentativas locales. En el juego interior, el pívot estadounidense Josh Roberts ofreció minutos muy valiosos. El momento de Roberts, un triple de Carralero y un tiro libre de Feliu colocaron al cuadro balear cinco puntos arriba, 74-69. El Zamora respondió al empuje isleño y, gracias a dos lanzamientos desde la larga distancia de primera línea, uno de Tyrell Roberts y otro de Jacob Round, minimizaron al conjunto turquesa, 74-75.

En la batalla de los últimos 10 minutos, los dos clubes manifestaron su innegociable deseo por sellar el triunfo. La clarividencia de Sanadze, el talante de Scrubb y el esfuerzo encomiable del grupo en su totalidad salvaguardaron las opciones de victoria mallorquinas hasta los segundos finales.

La pulcritud de Roberts y Peris para el bando zamorano, aupada por dos defensas sensacionales en el desenlace del envite, sentenció el duelo. El Caja Rural CB Zamora se impuso al Palmer Basket por 92-95. Phil Scrubb, con 26 puntos, 8 asistencias y 34 créditos de valoración, fue el más destacado del equipo insular.

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (10), Scrubb (26), Sanadze (15), Urdiain (6), Dike (4), Carralero (7), Feliu (3), Sá (7), Izaw-Bolavie (10) y Roberts (4).

Caja Rural CB Zamora: Roberts (22), Rogers (-), Round (9), Peris (20), Martínez (18), Lo (1), Naspler (2), Van Zegeren (6), Thrastarson (9) y Paukštė (8).

Parciales: 23/27, 22/21, 29/27 y 18/20.

Árbitros: López Herrada, Aranzana García y García Santos.