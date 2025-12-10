Pedro Bigas, la vuelta a Mallorca de un guerrero
El defensa mallorquín sigue al pie del cañón en el Elche a sus 35 años
"Para mí fue una decisión muy difícil tener que dejar el Mallorca"
El defensa mallorquín Pedro Bigas compareció este jueves ante los medios con la tranquilidad de sentirse en un gran momento físico y futbolístico. En la previa del encuentro del próximo sábado ante el RCD Mallorca, club que le vio crecer y donde dio sus primeros pasos, el capitán franjiverde aseguró estar «al 100%». El mallorquín destacó la buena sintonía con el cuerpo técnico y la importancia de mantener la exigencia diaria.
Durante la rueda de prensa, el central valoró positivamente la evolución del vestuario y la competitividad interna. Elogió especialmente la figura de David Affengruber, cuyo rendimiento ha elevado el nivel de la zaga. Subrayó que se siente feliz y con fuerzas renovadas. Su mensaje fue de confianza total en el grupo, que llega al encuentro después de superar con garantías al Girona FC (3-0) en el estadio Martínez Valero.
De cara al próximo reto, analizó la visita del sábado a Palma de Mallorca, un partido especial por su origen balear. Considera que lograr la primera victoria liguera a domicilio sería un impulso importante para el equipo. Sin embargo, insistió en la necesidad de mantener la calma y no obsesionarse. Confía en que el trabajo de las últimas semanas dará sus frutos. El capitán transmitió ambición y equilibrio antes de un duelo exigente.
Bigas, que cumplió 35 años el pasado mes de mayo, y que se siente con fuerzas suficientes para seguir al pie del cañón, lleva ya cinco temporadas en el club ilicitano, al que llegó tras tres en el Eibar y tres en Las Palmas. El mallorquín debutó con el Real Mallorca en la temporada 11-12 y permaneció en la isla hasta finales de la 14-15. «Fue una decisión muy difícil dejar el Mallorca», ha admitido.
Por otro lado, el Elche contará con un respaldo notable en Son Moix. Más de 300 aficionados franjiverdes viajarán a Mallorca para apoyar al equipo en el encuentro que enfrentará al Elche CF con el RCD Mallorca el sábado 13 de diciembre, a partir de las 16:15 horas, correspondiente a la jornada 16 de LALIGA EA Sports.