Pedro Bigas, la vuelta a Mallorca de un guerrero

El defensa mallorquín Pedro Bigas compareció este jueves ante los medios con la tranquilidad de sentirse en un gran momento físico y futbolístico. En la previa del encuentro del próximo sábado ante el RCD Mallorca, club que le vio crecer y donde dio sus primeros pasos, el capitán franjiverde aseguró estar «al 100%». El mallorquín destacó la buena sintonía con el cuerpo técnico y la importancia de mantener la exigencia diaria.

Durante la rueda de prensa, el central valoró positivamente la evolución del vestuario y la competitividad interna. Elogió especialmente la figura de David Affengruber, cuyo rendimiento ha elevado el nivel de la zaga. Subrayó que se siente feliz y con fuerzas renovadas. Su mensaje fue de confianza total en el grupo, que llega al encuentro después de superar con garantías al Girona FC (3-0) en el estadio Martínez Valero.

De cara al próximo reto, analizó la visita del sábado a Palma de Mallorca, un partido especial por su origen balear. Considera que lograr la primera victoria liguera a domicilio sería un impulso importante para el equipo. Sin embargo, insistió en la necesidad de mantener la calma y no obsesionarse. Confía en que el trabajo de las últimas semanas dará sus frutos. El capitán transmitió ambición y equilibrio antes de un duelo exigente.

Bigas, que cumplió 35 años el pasado mes de mayo, y que se siente con fuerzas suficientes para seguir al pie del cañón, lleva ya cinco temporadas en el club ilicitano, al que llegó tras tres en el Eibar y tres en Las Palmas. El mallorquín debutó con el Real Mallorca en la temporada 11-12 y permaneció en la isla hasta finales de la 14-15. «Fue una decisión muy difícil dejar el Mallorca», ha admitido.

Por otro lado, el Elche contará con un respaldo notable en Son Moix. Más de 300 aficionados franjiverdes viajarán a Mallorca para apoyar al equipo en el encuentro que enfrentará al Elche CF con el RCD Mallorca el sábado 13 de diciembre, a partir de las 16:15 horas, correspondiente a la jornada 16 de LALIGA EA Sports.