Giro de 180 grados en el futuro de Jorge Martín: se queda en Aprilia y lo anunciará en Brno

El futuro de Jorge Martín ha dado un vuelco y se queda en Aprilia. Casi dos meses después de anunciar su salida, el piloto español se ha visto obligado a cambiar sus planes y cumplir su contrato con el equipo italiano. Este jueves reaparecerá en Brno para disputar el GP de la República Checa, donde volverá a competir por primera vez desde que se lesionó en Qatar, y comparecerá en solitario en rueda de prensa para explicar los detalles de su decisión.

Martinator firmó con Aprilia el pasado verano, cogiendo así el relevo de su amigo Aleix Espargaró como líder de los de Noale. Después de que Ducati decidiera subir a Marc Márquez al equipo rojo, el madrileño aceptó de inmediato la propuesta del equipo italiano. Pese a que tenía ofertas mejores, Jorge le comunicó a su equipo que quería montarse en la moto que dejaba libre Il Capitano con su marcha a Honda como piloto probador.

Por desgracia el inicio no fue nada bueno, sufriendo una dura caída en los test de Sepang que le hizo perderse el resto del test. Poco después, sin apenas haber podido rodar con la RS-GP25, el campeón del mundo sufrió varias fracturas en la mano izquierda como consecuencia de una caída en un entrenamiento privado. Esto le impidió estar en los últimos tests de pretemporada y el primer GP del año en Tailandia.

Tras perderse las tres primeras pruebas del campeonato, el 1 regresó en Qatar completamente recuperado. Pero, una caída feísima en la carrera del domingo le provocó una nueva lesión. Para colmo, la moto de Di Giannantonio llegó a impactarle ligeramente. El parte médico indicaba que Jorge Martín tenía 11 costillas rotas y un neumotórax tras su accidente en el circuito de Losail. Le tocaba volver a parar y esta vez por un periodo bastante más largo.

Durante ese tiempo empezaron los rumores sobre su posible salida de Aprilia y el 29 de mayo de 2025, el piloto español lo confirmó en un comunicado: «Ante la situación de tener que tomar una decisión en una fecha que me viene establecida por contrato, he decidido ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026. Siempre lo he hecho desde el respeto, de forma clara y con la única intención de tomar el control sobre mi futuro como deportista profesional».

Jorge Martín decide quedarse para no ir a juicio

Desde entonces, Aprilia ha luchado para retener al campeón del mundo. Comenzaron los tira y afloja entre las dos partes, incluso Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, le mandó un mensaje tras la victoria de Bezzecchi en Silverstone, la primera de los italianos en MotoGP este curso: «Una victoria muy importante. Muy feliz, y es un mensaje para Jorge, que tenemos una moto que puede ganar con él también», dijo en DAZN. Pero Martín se acogió a la cláusula en su contrato para irse y el equipo italiano recurrió a Dorna para frenar su marcha.

Los de Noale no estaban dispuestos a dejar marchar al campeón del mundo, y al no ceder ellos la cláusula no se podía ejecutar. Si una de las dos partes no está dispuesta a firmarla para que se pueda llevar a cabo, deben ir a juicio para solucionarlo. Y eso es lo que decía también Carmelo Ezpeleta, que si Aprilia no estaba de acuerdo debía ser un juez quien solucionara esto. Según ha adelantado Motorsport y ha confirmado OKDIARIO, el piloto ha decidido quedarse en Aprilia y cumplir su contrato hasta 2026 para no tener que ir a juicio.

Este jueves tendrá lugar una comparecencia de Jorge Martín en solitario en el GP de la República Checa para comunicar su decisión, y explicar los motivos que le han llevado a frenar su salida de Aprilia. Será después de la rueda de prensa oficial del GP. Tenía una oferta de Honda encima de la mesa para montarse en su moto en 2026, pero ha sido retirada después de que el campeón de MotoGP les notificara que seguirá con los de Noale el próximo año.