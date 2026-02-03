Marc Márquez vuelve a lo grande

Marc Márquez está de vuelta. 121 días después de su lesión en Indonesia, el vigente campeón del mundo de MotoGP ha vuelto a subirse a su Ducati y ha terminado primero en la primera jornada del test de Sepang. Con un tiempo de 1:57.018, el 93 ha superado a todos sus rivales en la primera toma de contacto con la Desmosedici GP26 en Malasia.

MotoGP ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2026 con la primera jornada de test en Sepang. Y todo sigue igual. Marc Márquez lo ha retomado donde lo dejó, en lo más alto. El test contaba con dos grandes ausencias, las de Fermín Aldeguer y Jorge Martín. El de Gresini estaba fuera tras ser operado de una fractura en su fémur izquierdo, mientras que Martinator sigue recuperándose de sus dos operaciones. Aunque está bien y listo para competir, el de Aprilia ha optado por no arriesgar para terminar de recuperarse completamente y poder llegar en perfectas condiciones al inicio de temporada.

Marc Márquez comenzó mandando en una sesión en la que lideró su hermano Álex por la mañana, y acabó decimosegundo en el cómputo global. No obstante, el mayor de los Márquez se lo tomó con mucha calma en la sesión inicial, después de no subirse a una moto de MotoGP desde octubre del pasado año, cuando sufrió un accidente al verse involucrado en una caída en Mandalika junto a Marco Bezzecchi, quien ya confirmó su continuidad con el equipo oficial de Noale durante las dos próximas temporadas.

La primera jornada de test en Malasia resultó intensa y muy fructífera para todos los pilotos y aunque el campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo sufrió una caída en la primera sesión de pruebas, en la curva cinco, pudo disputar la segunda para marcar el octavo mejor tiempo (1:57.869), a poco más de ocho décimas de segundo de Marc Márquez. No obstante, el piloto francés se ha quedado fuera de lo que resta de test por un dedo roto.

La era Viñales-Lorenzo arranca en el podio

El italiano Fabio di Giannantonio, que a priori disputará el mundial de 2026 con la versión ‘antigua’ de la Ducati Desmosedici, concluyó el día en la segunda posición (1:57.274), a 256 milésimas de segundo de Marc Márquez, con el español Maverick Viñales en la tercera plaza. El de KTM también empieza fuerte en su nuevo proyecto junto a Jorge Lorenzo.

El cuarto mejor tiempo fue para el italiano Marco Bezzecchi, seguido a milésimas de segundo por los pilotos oficiales de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, que parece haber dado un paso adelante importante en la evolución de su prototipo RC213V. Y eso que Marini tuvo que afrontar algunos problemas al final de la primera sesión con la suspensión trasera de su moto o dispositivo de salidas, que se quedó ‘enganchado’ en su posición más baja.

Como todos los pilotos oficiales, las marcas involucradas dedicaron la jornada a probar todas las innovaciones y dispositivos preparados por los ingenieros de las distintas fábricas, con mención especial a Ducati, que en la sesión de tarde dispuso nuevos elementos en los prototipos de Marc Márquez y Pecco Bagnaia, que les llevaron a acabar primero y séptimo al final del día.

Sorprendió el rendimiento inicial de uno de los rookies de la temporada, el brasileño Diogo Moreira, quien en la sesión matinal y por algunos minutos llegó a liderar la clasificación al rodar en 1:58.829, si bien al final de la jornada acabó decimonoveno. En cualquier caso, Moreira fue el mejor de los debutantes, pues el turco Toprak Razgatlioglu con la Yamaha YZR M 1 V4 acabó en la vigesimoprimera posición, sólo por delante, precisamente, de los dos pilotos probadores del fabricante de Iwata, el español Augusto Fernández y el italiano Andrea Dovizioso.