Racing de Santander-Barcelona: el Sardinero pone a prueba al campeón

El Sardinero y el Racing de Santander ponen a prueba al Barcelona, actual campeón de la Copa del Rey, este jueves a partir de las 21:00 horas en la eliminatoria a partido único de octavos de final del torneo del KO. Se miden los líderes de Segunda y Primera División en un duelo donde se esperan rotaciones de Hansi Flick.

Vuelve el Barcelona a Santander 14 años después. Desde 2012 no juega en el Sardinero el conjunto azulgrana. Un equipo mítico del fútbol español que lucha por volver a la élite. Líder de Primera y líder de Segunda se miden en la competición del KO.

El Barcelona llega a Santander como reciente supercampeón de España tras tumbar al Real Madrid el pasado domingo en un Clásico apasionante donde Raphinha fue el mejor con un doblete decisivo (3-2). Vuelve de Arabia Saudí el cuadro azulgrana con la moral por las nubes y con ganas de seguir ganando títulos.

Defiende título de Copa del Rey un Barcelona que no podrá contar con De Jong, por sanción. Tampoco con Gavi y Christensen por lesión. Se esperan algunas rotaciones en defensa, centro del campo y delantera, con las titularidades de Araujo, Bernal o Roony. Pero donde no hay rotaciones es en la portería con Joan García.

Puede tener sus primeros minutos Cancelo como nuevo jugador del Barcelona tras hacerse oficial su fichaje el pasado martes. El portugués empezará desde el banquillo a la espera de tener su primera oportunidad a las órdenes de Hansi Flick.

Barcelona y Racing son auténticas máquinas de hacer goles. A lo largo de todo 2025, el Racing fue el equipo de Segunda División con más tantos anotados (84) y el Barça, el que más de Primera (102). Esta temporada, el Racing lleva 45 goles en la liga, frente a los 53 del Barça.

Un Racing que afronta este partido de Copa del Rey ante el Barcelona con mucha ilusión, pero sabiendo que la Liga es su motor para intentar regresar a Primera División. El equipo cántabro es líder de Segunda con los mismos puntos que Las Palmas y dos más que el Almería. Pero llega a este complicado compromiso después de cuatro jornadas sin ganar en Liga. Tres empates y una dolorosa derrota ante el Zaragoza en casa.

Entre medias de esa mala racha, el Racing logró ganarle en El Sardinero por 2-1 al Villarreal en la anterior ronda de la Copa del Rey. Esa victoria ante uno de los equipos más en forma del fútbol español le da oportunidad este jueves de vivir un sueño ante el Barcelona.