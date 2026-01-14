Última hora de Donald Trump y Groenlandia en directo | Dinamarca enviará militares a la isla

Día clave para el futuro de la OTAN y Groenlandia: el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirán éste miércoles en la Casa Blanca con los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia para abordar el objetivo de Donald Trump de anexionarse la isla. El encuentro está previsto para las 16:30 hora española y tendrá lugar después de que Dinamarca solicitara una reunión con la Administración de Donald Trump tras las declaraciones de éste sobre sus intenciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera vital tener la soberanía de Groenlandia por razones de «seguridad nacional» mientras que desde Europa le recuerdan que tiene vía libre para establecer aquellas bases militares que considere necesario.

Sigue en directo la última hora de Estados Unidos y Groenlandia, qué va a pasar con la OTAN y todo lo que ocurra en la reunión de hoy.