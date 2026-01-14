El único país del mundo en el que sólo hay 4 semáforos: inaudito

Es el único país del mundo en el que sólo hay cuatro semáforos, y están todos juntos. Es en Groenlandia, que destaca por poseer una infraestructura vial muy limitada en comparación con otros países. En todo su territorio existen únicamente cuatro semáforos, ambos situados en la ciudad de Nuuk, capital y principal núcleo urbano del país. Estos se localizan en la calle H.J. Rinkip Aqqutaa, cerca del centro administrativo de la ciudad.

La presencia de tan sólo cuatro semáforos se explica por la baja densidad de población, la escasa red de carreteras y el hecho de que muchas localidades groenlandesas no están conectadas entre sí por vías terrestres. El transporte interno se realiza principalmente por vía marítima y aérea, lo que reduce significativamente la necesidad de sistemas de regulación del tráfico.

Relación con Dinamarca

Hasta 1953, Groenlandia fue una colonia del Reino de Dinamarca. Ese mismo año, su estatus cambió y pasó a integrarse formalmente en el Estado danés. En 1979, el territorio obtuvo un régimen de autonomía (Home Rule), y en 1981 comenzó a ejercer competencias de autogobierno en diversas áreas administrativas y políticas.

Actualmente, Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca y funciona bajo un sistema de monarquía constitucional. Dispone de un Parlamento propio, conocido como Inatsisartut, compuesto por 31 miembros, y de un Primer Ministro como jefe del Gobierno local. El Rey de Dinamarca continúa siendo el jefe de Estado nominal, mientras que Dinamarca mantiene competencias en materia de defensa, política exterior y asuntos monetarios.

Actividad económica

La economía de Groenlandia se caracteriza por su dependencia de los recursos naturales, especialmente del sector pesquero. La pesca constituye la principal actividad económica y fuente de ingresos del país, siendo los productos marinos, como el camarón y el fletán, fundamentales para la exportación. La caza de ballenas, realizada de forma tradicional y bajo regulación internacional, conserva importancia tanto económica como cultural en determinadas comunidades.

En las últimas décadas, el turismo ha adquirido una relevancia creciente. El interés por los paisajes árticos, los glaciares, la fauna polar y los fenómenos naturales como la aurora boreal ha impulsado el desarrollo de este sector. Aunque todavía representa una proporción menor de la economía nacional, el turismo se considera un elemento clave para la diversificación económica y el desarrollo sostenible de Groenlandia.