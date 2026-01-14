EEUU retira al personal de su base en Doha por un ataque inminente contra Irán

Estados Unidos ha ordenado retirar al personal de su base en Doha, Qatar, ante un inminente ataque contra Irán que podría provocar represalias por parte del régimen de Teherán. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, alentó las protestas en Irán, que en los últimos días han dejado más de 2.600 muertos, según la ONG Human Rights Activists (HRA), causadas por la represión del régimen. El líder estadounidense mandó un aviso a Irán y aseguró a los iraníes que la ayuda «está en camino».

El régimen de los ayatolás avisó con responder con ataques a las bases de estadounidenses en Oriente Medio si Trump consumaba su amenaza de bombardear Irán. La Base Aérea de Al Udeid, en Doha, ha recibido la orden de evacuar a todo su personal de las instalaciones antes del atardecer de este miércoles ante la posibilidad de que Estados Unidos ejecute su plan de atacar objetivos militares en Irán.

La orden de evacuar la base, que alberga unos 10.000 soldados, ha sido un «cambio de postura» preventivo en caso de que Irán decida responder o incluso adelantarse a un ataque estadounidense. Trump aseguró este martes en redes sociales que «la ayuda está en camino» para los manifestantes iraníes a los que alentó a levantarse contra el régimen de los ayatolás.

Teherán ha interpretado las palabras de Trump como la señal de una inminente intervención militar en el país. El líder estadounidense también dijo que habrá medidas enérgicas si el régimen ejecuta a manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales.

Donald Trump aseguró este martes que «pronto» recibiría un informe sobre posibles objetivos estratégicos para atacar en Irán, ante las protestas de los últimos días que ya han dejado más de 2.600 muertos en el país asiático. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a los ciudadanos estadounidenses en Irán que abandonen el país de forma urgente o que busquen un «lugar seguro».

«Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno de Estados Unidos. Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales», ha pedido el Departamento de Estado a sus nacionales a través de la Embajada virtual de Estados Unidos en Teherán.

Trump pidió la tarde de este martes a las autoridades de Irán que mostraran «humanidad», en medio de las amenazas de represalias por parte del régimen de Teherán. «El mensaje es que tienen que mostrar humanidad», aseguró el presidente estadounidense.