La hermana de Plex confiesa cómo descubrió que estaba saliendo con Aitana

La relación entre Aitana y Plex dejó de ser un rumor hace tiempo, pero durante meses se construyó en torno a silencios, guiños en redes sociales y una calculada discreción que terminó por despistar incluso a su entorno más cercano. Ahora, ha sido Anix quien ha confesado cómo se vivió ese inicio dentro de la familia, revelando que ella no se enteró por su hermano, sino de una manera mucho más original.

La joven acudió este fin de semana a los Army Awards 2026, un evento que reunió a numerosas figuras del ámbito digital y que volvió a generar debate por su repercusión mediática. Allí, ante las cámaras de la agencia Gtres, repasó tanto su experiencia personal ligada a la fama de su hermano como el momento en el que supo que Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso, mantenía una relación con la cantante catalana. Su testimonio aporta una mirada distinta, más doméstica y menos estratégica, a una historia que durante meses se desarrolló casi en paralelo al escrutinio público.

¿Cómo descubrió la existencia de Aitana?

Según ha explicado, la noticia no llegó directamente de boca de su hermano. «No fue él, yo me enteré un día que me desperté por la mañana y me dijo mi madre: Ana, me ha dicho Dani que le gusta Aitana», relató. La circunstancia no fue casual. Plex se encontraba entonces inmerso en su vuelta al mundo, un proyecto que lo mantuvo lejos de casa y que, en palabras de su hermana, explica ese retraso en la comunicación familiar. «Mi hermano estaba en la vuelta al mundo, por eso no me lo contó», añadió, subrayando que durante ese tiempo se enteró de los avances en la relación como cualquier seguidor más.

De hecho, Anix reconoció que fue siguiendo el rastro digital como acabó confirmando lo que ya se comentaba en redes. «Luego ya poco a poco vi el vídeo, me fui enterando por Javi de Hoyos…», explicó, aludiendo a uno de los comunicadores especializados en información sobre creadores de contenido y artistas. Con el paso del tiempo, la situación se normalizó y Plex terminó por presentarle a Aitana de manera formal. «Me la presentó y genial», aseguró, describiendo una integración natural de la cantante en el entorno familiar.

Para ella, Aitana es «una más» en casa, y no dudó en destacar su trato cercano y su actitud atenta. «Es muy mona, muy buena persona, súper cercana… una persona que se preocupa muchísimo por ti», afirmó.

El problema de Anix

Más allá del interés que despierta el vínculo entre dos figuras públicas tan seguidas, las declaraciones de Anix han tenido también un tono reflexivo al abordar su propia relación con la fama, una exposición que comenzó cuando aún era una niña. Recuerda sus primeras apariciones en el canal de su hermano como algo completamente lúdico, sin conciencia del impacto real que esos vídeos podían tener. «Cuando grababa con mi hermano, grababa contenido de niños, estaban mis amigos y no me decían nada porque también salían ellos, les gustaba, era un juego», explica.

En aquel momento, la popularidad de Plex no tenía para ella consecuencias directas. «Era un poco más inocente y no sabía lo que eran las visitas, no sabía lo que era la fama ni nada», comenta. Sin embargo, el paso al instituto supuso un punto de inflexión. La visibilidad que hasta entonces había sido anecdótica empezó a traducirse en comentarios, burlas y situaciones incómodas en su día a día escolar.

Ana ha relatado cómo determinados contenidos publicados por su hermano se convirtieron en motivo de mofa entre sus compañeros. «Se reían de mí por cosas que hacía mi hermano… por la época de la capibara de mi hermano, de Frank de la Jungla… y yo ni siquiera había hablado ni con mi hermano y ya al día siguiente se reían de mí en el instituto», confesó.

Un testimonio sorprendente

Al compartir estas vivencias, Anix quiso ir más allá del relato personal y subrayar una intención clara de concienciar. Su testimonio pone el foco en la falta de tolerancia y empatía que persiste tanto en las redes sociales como en determinados entornos educativos, donde la popularidad ajena puede convertirse en una carga inesperada para quienes no la han buscado. Desde esa experiencia, su intervención en los Army Awards se alejó del simple anecdotario y se transformó en una reflexión sobre los efectos colaterales de la fama digital, especialmente cuando alcanza a personas muy jóvenes.

Así, entre revelaciones familiares y recuerdos de una adolescencia marcada por la exposición mediática, la hermana de Plex ha ofrecido una visión complementaria sobre una de las parejas más comentadas del último año y, al mismo tiempo, ha puesto palabras a una realidad que suele quedar fuera del foco: la de quienes crecen a la sombra de un fenómeno viral y aprenden, demasiado pronto, que la popularidad también tiene un coste.