Una encuestadora del CIS llama a Azcón y a asesores suyos para preguntar por los problemas de Aragón

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en Aragón ha escogido al líder del PP y presidente del Gobierno, Jorge Azcón, y a asesores de su Ejecutivo para saber cuál es el principal problema de la comunidad autónoma. Según ha podido saber OKDIARIO, este pasado lunes, Azcón recibió una llamada sobre las 20:00 horas para participar en la encuesta del CIS.

Entre los 1.036.321 electores en Aragón, el azar del CIS escogió al líder del PP. Pero si es ya difícil que le toque al presidente aragonés, lo sorprendente es que la misma llamada la recibieron varios asesores e incluso el propio jefe de prensa de presidencia, lo que provocó un revuelo en los grupos internos de WhatsApp al trasladar la llamada y encontrarse con la sorpresa de que hasta ocho miembros habían sido contactados por el organismo público.

Según revelan fuentes del entorno del presidente del PP en Aragón, al recibir la llamada del CIS y ser invitado a participar, el aragonés accedió sin dudar. El centro sociológico le realizó dos preguntas para comenzar: qué sexo tenía y cuántos años. Al contestar la edad –52 años–, el encuestador no continuó con el cuestionario: «Le agradecemos su colaboración, pero en esta franja de edad tenemos suficiente muestra», le señalaron.

La actitud de colaboración del resto de los miembros del Ejecutivo que recibieron la llamada fue similar a la que tuvo de forma espontánea el líder popular. Todos ellos se prestaron a contestar y colaborar con el cuestionario. Los entrevistados señalan a OKDIARIO que, entre todas las preguntas, «la más interesante e inquietante fue la última: cuál es el principal problema de Aragón».

El CIS en Aragón: el PP y su presidente

El último barómetro del CIS sobre las tendencias y demandas municipales y autonómicas en Aragón fue publicado el pasado marzo. Los encuestados en aquel momento señalaron como principales iniciativas necesarias que requería Aragón la mejora de la sanidad pública (12,8%), las infraestructuras (10,6%) –tráfico, carreteras, estaciones, aeropuertos, peajes– y políticas de acceso a la vivienda (8,1%).

Mientras que la encuesta recogía que al 51,3% le gustaría que hubiera un cambio de presidente, ante la pregunta de quién le gustaría que fuera presidente, el primer nombre que proponían era Jorge Azcón (26,1%).

Respecto a un escenario de adelanto electoral, el 68,9% de los encuestados afirmaron que acudirían a las urnas. Según la intención de voto de dicho barómetro: el PP ganaría con un 28,2%, el PSOE mantendría su segunda posición con un 25,6% y Vox obtendría un 9%.

Una encuesta que no recogía el impacto negativo que sufre Pilar Alegría en las últimas estimaciones de voto, tras los escándalos del Parador de Teruel revelados por OKDIARIO en abril o el almuerzo que mantuvo la todavía ministra de Educación con el presunto acosador sexual Francisco José Salazar a finales del pasado año.

Además, el CIS de Tezanos, pese a que el PSOE perdió las anteriores elecciones, entre los encuestados el partido que más simpatía despertaba entre quienes optarían por la abstención ante unos hipotéticos comicios era el PSOE (un 22,3%), seguido de Chunta Aragonesista (10,5%), dejando al PP en tercera posición, con sólo un 5,5%, mientras que a Vox lo situaba en la sexta posición por debajo de Sumar (2,6%), con un 2,2%.