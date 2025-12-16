La exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’ cumple su primer año con más de 300.000 visitantes

La exposición Goya, del Museo al Palacio cumple su primer año en el Palacio de la Aljafería con una cifra récord de más de 300.000 visitantes procedentes de todos los continentes. De esta manera, la muestra, inaugurada en diciembre de 2024, mantendrá sus puertas abiertas mientras duren las obras del Museo de Zaragoza.

Las obras de Goya que se exhiben en La Aljafería forman parte de la colección permanente del Museo de Zaragoza y se muestran en la parte cristiana del monumento, que se convierte así en un privilegiado museo y permite que las obras de arte de Goya y el propio edificio dialoguen con el máximo respeto, generando un renovado interés en los ciudadanos tanto por el contenido como por el continente de la muestra.

Se trata de una oportunidad cultural única en el ámbito internacional, tanto por el recorrido expositivo que se ha diseñado, como por el lugar donde se expone: un palacio con más de mil años de historia, donde se han gestado algunos de los acontecimientos más significativos de la historia de Aragón y de España.

Uno de los grandes atractivos de la exposición ‘Goya, del Museo al Palacio’ es su dinamismo, ya que, además de la colección permanente, cuenta con obras invitadas gracias a préstamos temporales de obra de Goya realizados, hasta el momento, por el Museo de Huesca y por dos coleccionistas privados. Además, muy pronto recibirá una nueva obra invitada en ese espacio especial, creado en el Salón del Trono de los Reyes Católicos, para un nuevo cuadro de Goya que se incorporará a la exposición.

El primer cuadro que ocupó este singular espacio fue el “Retrato de José de Cistué y Coll, Barón de la Menglana”, un cuadro de 1788, recientemente adquirido por el Gobierno de Aragón para permanecer en el Museo de Huesca, que fue cedido para la exposición el pasado mes de marzo. El retrato de José de Cistué destacaba por su fondo neutro, con un cortinaje y un tapete que le conferían volumen y plasticidad, y un gran detalle en la plasmación de los rasgos faciales.

El retrato, transcurridos cuatro meses, fue sustituido por la obra “Virgen con el niño”, pintado por Goya entre 1772 y 1773 y expuesto en la Aljafería entre los meses de julio a septiembre. Se trataba de una escena poco usual en la producción del pintor de Fuendetodos, pues mostraba a la Virgen con el niño en delicada armonía y su expresión quedaba enmarcada por un rostro ovalado de suaves facciones con ojos rasgados y boca pequeña.

En la actualidad el cuadro que pueden apreciar los visitantes de manera temporal es el “Retrato de Luis de Borbón”, un óleo sobre lienzo de propiedad particular pintado en 1783. El pintor de Fuendetodos estuvo dos veranos consecutivos realizando este y otros retratos del infante y de su familia. Don Luis retratado de forma sublime, viste casaca, de la que destaca el cuello con chorrera de encaje y una hebilla, y luce sobre el pecho la banda azul con ribetes blancos de la Orden de Carlos III y debajo la roja del Toisón de Oro.

Más de 300.000 visitantes de todos los continentes

Durante el primer año de la exposición, más de 300.000 visitantes de todos los continentes han recorrido los pasillos de la Aljafería sumergiéndose en la obra y la vida del célebre pintor de Fuendetodos. Así, según los datos de los que se disponen, entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, los visitantes a la exposición proceden en su mayoría de España, con un total de cerca de 185.000, de los cuales casi 73.000 proceden de Aragón, y el resto de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, principalmente. Cerca de 117.000 visitantes han llegado desde Francia, Italia y América del Sur, seguidos de América del Norte, y el resto de la Unión Europea.

La exposición recibe visitas guiadas y libres, con numerosos grupos de estudiantes y diferentes colectivos que se interesan por Goya, en el contexto único del Palacio de la Aljafería. Entre los visitantes, se encuentran grupos de personas mayores de 65 años que conviven con alumnos de centros docentes, familias, los denominados “anfitriones” (personas que viven en Zaragoza e invitan a otras personas a visitar la muestra), poseedores del carnet joven, y también, con precios especiales, para familias numerosas, personas con discapacidad y desempleados.

Un recorrido único

El busto de Goya realizado por Mariano Benlliure, uno de los de los retratos más icónicos del pintor y que sirvió para crear la estatuilla de los Premios Goya, da la bienvenida a todos los visitantes en su entrada a la muestra para dar paso a la colección de estampas con las que conocer el perfil grabador y la máxima expresión del mundo interior del gran genio aragonés.

Con la llegada de la exposición, la sala de Pedro IV, dedicada a la obra gráfica de Goya, cuenta con un especial protagonismo por ser un espacio en constante cambio para garantizar la conservación de los grabados y piezas expuestas. Así, el seguimiento de esta actividad en redes sociales permite dar a conocer la importancia de conservar la obra gráfica de forma adecuada o descubrir detalles de los dibujos y estampas del pintor para comprender su evolución como artista.

La sala de los Bayeu, íntima conexión con Goya

Tras descubrir la obra gráfica de Goya, el visitante podrá acceder a la sala dedicada a los inicios y antecedentes del artista universal que busca destacar el legado de los hermanos Bayeu y de José Luzán y Martínez a través de sus obras, así como invitar al público a redescubrir el Palacio de la Aljafería de la mano de unos de los mejores pintores aragoneses del siglo XVIII, que fueron fundamentales para que Goya se convirtiese en el artista que fue.

La etapa de Zaragoza e Italia

El cuaderno italiano, la participación de Goya en el certamen internacional de pintura de la Academia de Parma y la estancia del pintor en Italia han sido los grandes protagonistas de la Sala del tercer taujel para conocer los inicios de su etapa más temprana como artista.

Del mismo modo, las primeras pinturas de temática religiosa que realizó durante su juventud en la ciudad de Zaragoza, como la serie dedicada a la Virgen del Pilar, san Francisco Javier y otros santos, también ocupan un lugar destacado en esta sala.

Un pintor en la Corte

El Salón del Trono es, sin duda, uno de los lugares más destacados de la exposición de Goya debido a su gran belleza y por acoger magníficos retratos de la etapa de Goya como pintor de corte, como los de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, del depósito del Museo del Prado, y del rey Fernando VII, procedente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Este espacio tan emblemático de la Aljafería también ha cobrado un especial protagonismo en la muestra por ser el espacio destinado a las obras invitadas. Así, el ‘Retrato de José de Cistué y Coll, barón de la Menglana’, pintado por Goya en 1788, el cuadro ‘Virgen con el niño’, un óleo sobre lienzo realizado entre 1772 y 1773, de propiedad particular o el ‘Retrato de Luis de Borbón’, de 1783 procedente de una colección particular, se han incorporado con carácter temporal a la muestra para generar más expectación, si cabe, en los muchos ciudadanos que visitan la exposición.

Un maestro retratista

La sala de Santa Isabel alberga un pequeño recorrido por una selección de pinturas que muestran la maestría de Goya en el género del retrato privado y la imagen más emblemática de la exposición: el retrato de Don Luis María de Borbón y Vallabriga.

Los grandes retratos del pintor aragonés expuestos en este espacio, como el del duque de San Carlos o los dedicados a Juan Martín de Goicoechea, a Gumersinda Goicoechea, su nuera, y Francisco Javier Goya, su hijo, se sitúan como el complemento perfecto a la belleza de una de las techumbres pintadas más atractivas de todos los aposentos cristianos del Palacio de la Aljafería.

Goya y su faceta religiosa

Las salas de los pasos perdidos llevan hacia el final de la exposición para realizar un breve recorrido por la pintura religiosa, uno de los grandes géneros abordados por el maestro pintor, con obras como ‘La Virgen con san Joaquín y santa Ana’, ‘San Luis Gonzaga meditando ante un crucifijo’, ‘Muerte de san Antonio Abad’. El busto de Goya realizado por Félix Burriel pone fin al recorrido expositivo por la obra y vida del pintor aragonés.