‘Road House’: Polémica por el estreno directo al streaming y la Inteligencia Artificial

El estreno de algunos títulos directamente en las plataformas ha sido motivo de polémica por parte de varios directores. Las plataformas creen que la mayor parte de sus proyectos, no tienen cabida en las salas. Por un lado, por el desembolso económico que supone su exhibición y por otro, debido a la pérdida de interés que podría suponer para los suscriptores de estas marcas. Un debate que se termina con aquellas producciones que sí que tendrían un reclamo relevante en la cartelera, ya sea por ser parte de una propiedad intelectual poseedora de una ingente masa de fans o por tener un posible recorrido en el circuito de premios. El último ejemplo de esta disconformidad entre creadores y productoras la ha protagonizado Road House. El remake de De profesión: duro, tiene a su director Doug Liman, pidiendo un estreno en cines. Sin embargo, su protagonista Jake Gyllenhaal piensa que Amazon fue muy claro con que este, iba a ser un filme destinado a tener un lanzamiento único en el streaming.

Liman, realizador de títulos como El caso Bourne o Al filo del mañana, ha estado intentado persuadir a la compañía para que Road House cambie su plan de lanzamiento. Una opinión completamente contraria a la que tiene su protagonista. “Adoro la tenacidad de Doug y creo que está defendiendo los cineastas, el cine en el cine y los estrenos en las salas. Pero, quiero decir, Amazon siempre tuvo claro que se trataba de streaming. Sólo quiero que lo vea la mayor cantidad de gente posible”, explicaba Gyllenhaal.

Gyllenhaal cree que el streaming no determina la calidad

Muchos cineastas de la talla de Denis Villeneuve o Quentin Tarantino, han criticado las políticas de las aplicaciones de vídeo bajo demanda. No obstante, eso no quiere decir que toda la industria reme en la misma corriente, denostando a Netflix, HBO Max, Disney y compañía. Otras grandes figuras como los hermanos Coen o David Fincher han elogiado la capacidad que los dispositivos tienen para dar visibilidad al cine menos convencional. Una opinión que el actor de Donnie Darko parece compartir. “También me senté a mirar una película en mi computadora, o en diferentes lugares, y me sentí profundamente conmovido. Si el trabajo de una historia es conmover a la gente, a mí me ha conmovido de ambas formas. Soy un gran amante del cine y del estreno en cines, pero también aprecio mucho el mundo del streaming”, le contaba el intérprete a la revista Total Film.

Gyllenhaal comparte elenco con el campeón de la UFC, Conor McGregor, quien hace su debut en un largometraje. El irlandés al igual que Liman, también desearía una llegada a la gran pantalla: “Me encantaría que estuviera en los cines. Estoy por las salas. También entiendo el negocio…Me encantaría llamar a Bezos”.

A principios de este mes de febrero, Variety informó de que Amazon le dio a los productores de Road House la posibilidad de elegir entre un presupuesto de 60 millones de dólares y un estreno en cines, o un presupuesto de 85 millones y que fuese lanzada directamente a Prime Video. Los realizadores y el equipo ejecutivo de Gyllenhaal finalmente optaron por esta segunda opción.

El cabreo de Liman con ‘Road House’

El realizador estadounidense lleva varias semanas protestando, de forma notoria y pública por el estreno exclusivo en el streaming. “Amazon está castigando mucho más que sólo a mí y a mi película. Si no hablo sobre Amazon ¿quién lo hará?”, escribía Liman en una columna para el medio Deadline.

El director explicó que el trato de la compañía y su compromiso con la exhibición estaba siendo desatendido, cuando fue precisamente algo que ellos mismos prometieron al adquirir la Metro Goldwyn Mayer (MGM) en 2022: “Cuando Amazon compró MGM, uno de los pocos estudios que dudaban haciendo grandes películas comerciales para su estreno en cines (películas como Bond, Creed), anunciaron que invertirían mil millones de dólares en películas cinematográficas, estrenando al menos unas 12 al año. Lo promocionaron como ‘el mayor compromiso con los cines por parte de una empresa de Internet’. Puedo contarte lo que me hicieron a mí y a mi película Road house, que es lo contrario de lo que me prometieron cuando adquirieron MGM”.

La historia de esta cinta de acción nos pone en la piel de Dalton (Gyllenhaal), un exluchador de la UFC en horas bajas que acepta un trabajo como portero en un conflictivo bar de carretera. Situación que se complica cuando una banda de criminales quiere terminar con el negocio, para que su jefe mafioso monte una cadena de hoteles.

‘Road House’ y La Inteligencia Artificial

Por si las polémica con el estreno que arrastra la producción no fuese suficiente, el guionista original de la cinta, R. Lance Hill, ha demandado al estudio por infracción de los derechos de autor según Los Angeles Times. Para la acusación, Amazon y MGM conscientes del retorno de esos derechos, terminaron la película durante la huelga de actores utilizando Inteligencia artificial.

Para la compañía, la demanda de Hill carece de fundamento, consideración sus acusaciones como “categóricamente falsas”. La propiedad intelectual debía volver al escritor en noviembre de 2023. Road house llegará en exclusiva a Amazon Prime el próximo 21 de marzo.