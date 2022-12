Kate Hudson sorprende al anunciar que lanzará un álbum en 2023

Kate Hudson se prepara para su debut en la música. La reconocida actriz estadounidense lanzará un disco el próximo 2023. Así lo ha confirmado ella misma durante su última entrevista en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Se trata de un álbum debut, que la artista presentará a lo largo de los próximos meses, tal y como explicó en el programa de Jimmy Fallon, donde también recordaron el rodaje de la película de Casi Famosos, estrenada en el año 2000 en la que ambos participaron y que ahora, el director Cameron Crowe se la ha llevado a Broadway en forma de musical.

El debut en la música de Kate Hudson salió a la luz después de que Jimmy Fallon le preguntase sí sabía cantar. «Sí, me encanta», le contestó ella. Y en ese momento, confesó el nuevo proyecto que tiene entre manos: «He estado grabando un disco durante un año. Es súper divertido».

Kate Hudson is finally releasing her first record! #FallonTonight pic.twitter.com/Eb5yNqB0GY

— The Tonight Show (@FallonTonight) December 13, 2022