El espectacular vestido de novia María Carolina de Liechtenstein eclipsa su tiara de diamantes

Ha llegado uno de los días más esperados del año: la boda de la princesa María Carolina de Liechtenstein, la segunda de los cuatro hijos de los príncipes herederos Aolis y Sophie. En eventos como estos, el vestido nupcial genera mucha expectación, pero esta vez había casi más curiosidad por conocer la tiara por la que iba a decantarse. Finalmente ha escogido un modelo de diamantes conocido como Fringe que tiene detrás una bonita historia vinculada a la Casa Real del país. Sin embargo, hay algo que ha conseguido eclipsar a esta joya: el traje con el que la princesa se ha convertido en mujer de Leopoldo Maduro Vollmer, un empresario cuya dinastía ha amasado una gran fortuna.

María Carolina de Liechtenstein ha llegado a la Catedral de Vaduz del brazo de su padre, el príncipe Alois. Este último ha saludado al pueblo y se ha detenido antes de entrar al templo para mostrar una sonrisa que confirma lo orgulloso que se siente de la princesa. Como era de esperar, sus admiradores les han aplaudido con entusiasmo y la prensa internacional no ha tardado en recoger el éxito de esta celebración. Los expertos han puesto el ojo en el vestido de la novia, una pieza diseñada exclusivamente para ella que ha sido capaz de sorprender a todos los asistentes.

María Carolina de Liechtenstein con su padre en la catedral. (Foto: Gtres)

Con tan solo 28 años, la hija de príncipe Alois se ha convertido en una de las princesas más elegantes del momento y ha demostrado su buen gusto con su traje nupcial. Se ha decantado por un diseño estilo boho de inspiración romántica que cuadra perfectamente con su personalidad. De esta forma, ha cumplido con el protocolo y no ha tenido que dejar atrás sus gustos y preferencias.

La princesa María Carolina ha escogido un bordado muy original para su traje de novia, las mangas contaban con detalles muy pequeños que aportaban un toque distinto y el encaje que recogía su cuerpo le daba un aire elegante. También hay que señalar el velo XXL que estaba sujetado por la tiara Fringe, todo ello recogiendo un peinado sofisticado a la par que natural, nada sobrecargado. De momento se desconoce el diseñador que ha creado este look tan especial, pero se ha generado tanto revuelo que es cuestión de tiempo que tengamos más datos al respecto.

Liechtenstein se viste de gala

María Carolina de Liechtenstein en su boda. (Foto: Gtres)

Liechtenstein, situado entre Suiza y Austria, es un territorio pequeño que no supera los 41.000 habitantes, pero es uno de los lugares más ricos del mundo, así que a nadie le ha extrañado que la boda de la princesa se haya convertido en objeto de interés para todos los medios europeos. Como era de esperar, han acudido miembros de la relea de Luxemburgo y Bélgica y representantes de otras casas reales. Todos se han dado cita en la Catedral de Vaduz, capital del Principado.

María Carolina no forma parte de la línea sucesoria debido a la Ley Sálica, pero es un miembro muy querido dentro y fuera de la Familia Real. Además, posee los títulos de princesa y condesa de Rietberg, así que su presencia es verdaderamente importante. Ha tenido una trayectoria discreta, pero bastante eficiente. Se ha formado en la Parsons School of Design de París y Nueva York y ha centrado sus esfuerzos a crecer dentro del mundo de la moda, por eso su vestido de novia será analizado por expertos de muchos países.