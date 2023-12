Hace dos semanas se conocía la noticia del fallecimiento del príncipe Constantino de Liechtenstein. El tercer hijo del príncipe Hans Adam II y la princesa Marie moría el pasado 5 de diciembre a los 51 años y un día después, desde el departamento de prensa informaban de la triste noticia a través de un comunicado. «La Casa Principesca lamenta comunicar que el príncipe Constantino de Liechtenstein ha muerto inesperadamente el 5 de diciembre de 2023. El príncipe Constantino era el hijo menor del príncipe. Hans Adam II, y estaba casado con la princesa María de Liechtenstein, con la que tuvo tres hijos, el príncipe Moritz, la princesa Georgina y el príncipe Benedikt», rezaba el texto.

Sin embargo, no se confirmaban las causas de la muerte del hermano menor del príncipe Alois, actual jefe del Estado del Principado, ni tampoco se daban detalles relativos a las exequias. Este digital se puso en contacto con el departamento de comunicación de la Familia Principesca para, por un lado, mostrar nuestras condolencias por la muerte del príncipe Constantino, así como para preguntar por los actos relativos a su despedida. No obstante, no se obtuvo respuesta al respecto.

El príncipe Constantino de Liechteinstein. / Prince of Liechteinstein Foundation

Un adiós discreto

Dos semanas después de la muerte del príncipe, no ha habido ningún tipo de funeral oficial con presencia de miembros de otras Casas Reales de Europa o representantes gubernamentales, como la Reina Sofía o la princesa Carolina de Hannover. Algo que resulta muy llamativo. Hay que recordar que dos años, en el verano de 2021, la catedral de Vaduz acogió el funeral de la princesa Marie, esposa del príncipe Hans Adam II. La madre del príncipe Constantino falleció pocos días después de sufrir un infarto cerebral y aunque sus exequias resultaron bastantes discretas debido a la pandemia, no dejaron de asistir algunas personalidades destacadas. Además, se pudo seguir a través de una retransmisión en directo en la televisión pública.

Una despedida que nada tuvo que ver con la de su hijo. El adiós al príncipe Constantino se ha llevado a cabo de una manera totalmente privada y casi en secreto, a pesar de que ostentaba el séptimo puesto en la línea de sucesión y que tenía un papel muy destacado en el Principado. Constantino, además de que era padre de dos hijos, tenía una personalidad extrovertida, era un deportista consumado y ocupaba puestos de responsabilidad en el Consejo de Supervisión del Liechtenstein Group AG y en Consejo de Administración de Liechtenstein Group Holding AG. Castillo de Vaduz. En la actualidad era el responsable de administrar la fortuna de la familia, una de las más ricas de Europa, propietaria de una importante colección de arte y numerosos bienes inmobiliarios.

Funeral de la princesa Marie de Liechtenstein. / Gtres

Desde la Familia Principesca no se han pronunciado sobre nada referente a las exequias. Solo ha trascendido que, justo después de la muerte del príncipe Constantino, en el Parlamento de Liechtenstein se guardó un minuto de silencio en la última sesión del día, al tiempo que todas las iglesias de la archidiócesis hicieron repicar sus campanas de manera simultánea, tal como relataron medios locales. Asimismo, el administrador apostólico de Vaduz, el obispo Benno Elbs, envió una declaración de apoyo a la familia y se declararon dos días de luto nacional.

A pesar del hermetismo, sí que ha trascendido que la familia ha llevado a cabo una despedida privada, en concreto, un servicio religioso en la catedral de Vaduz el pasado 10 de diciembre, del que no hay imágenes, ni tampoco más información. Algo que ha llamado la atención ya que no es habitual que se opte por tanto hermetismo.