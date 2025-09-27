El impresionante vestido de Lucía Entrecanales en su boda y otros looks que no puedes perderte

El 27 de septiembre era la fecha que esperaban impacientes Lucía Entrecanales y Laszlo Bene. Ha sido entonces cuando se han dado el «sí, quiero» en la iglesia Hospital de Tavera, una de las más conocidas de Toledo, donde también han contraído matrimonio otros rostros conocidos como Amelia Bono y Manuel Martos o Rafael Medina, duque de Feria, y Laura Vecino.

La novia es hija del vicepresidente ejecutivo de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, y sobrina del presidente, José Manuel Entrecanales. Por su lado, Laszlo, que es empresario del sector tecnológico, tiene estrechos vínculos con la aristocracia austriaca y la realeza centroeuropea y es hijo de Katharina Bene y del fallecido Laszlo Bene. Unos lazos que aportan un carácter internacional a la cita.

Lucía Entrecanales y Laszlo Bene saliendo del templo Hospital de Tavera recién casados. (Foto: Gtres)

Hasta el enclave mencionado han viajado invitados de lo más selecto, pertenecientes a la élite empresarial y social, acorde con los círculos en los que se mueven los protagonistas y sus familias. Entre ellos ha destacado la presencia de Sassa de Osma y de Christian de Hannover o de Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, y su esposo, Maxime Corneille.

Lucía Entrecanales abandonando la iglesia Hospital de Tavera. (Foto: Gtres)

Después de la celebración del sacramento, todos se han trasladado hasta la finca Estiviel, propiedad de la familia Entrecanales, y allí los presentes han sido agasajados con deliciosos manjares y podrán disfrutar de una fiesta que se alargará hasta bien entrada la madrugada.

El vestido de la novia

Para este día tan importante en su vida, la empresaria ha seleccionado un vestido de inspiración romántica que huía de los diseños clásicos. Ha apostado por una composición de tules superpuestos que conformaban una falda repleta de minivolantes. De corte imperio, la parte inferior, que nacía de un corpiño estrecho cosido en nido de abeja, partía justo de debajo del pecho. Con el fin de cubrir sus hombros durante la ceremonia religiosa, la novia ha defendido un velo cuajado de delicado encaje, que salía del moño, reposaba sobre su busto y se unía en la parte delantera con un imponente broche.

Lucía Entrecanales llegando a la iglesia Hospital de Tavera. (Foto: Gtres)

Los accesorios fueron los que pusieron la pincelada clásica al estilismo nupcial. Lucía se ha decantado por lucir joyas familiares: unos pendientes de botón, pegados a la oreja, y una gargantilla de tres filas de relucientes perlas adornaba su cuello. Por otro lado, el ramo de novia estaba constituido con flores en violeta, rosa y blanco roto con ramificaciones verdes, que le daban un toque silvestre y natural. El novio, lejos del ya tradicional smoking, ha lucido un traje compuesto de una chaqueta austriaca, como guiño a su tierra natal, y unos pantalones a juego, que completaban su look oscuro. El toque de luz lo ha aportado con la camisa, de algodón blanco inmaculado, que ha combinado con corbata en tono azul.

Los selectos asistentes

Entre los testigos de este día hemos podido identificar a personalidades que forman parte de la alta sociedad española. El primer lugar, Sassa de Osma y Christian de Hannover, que accedieron al templo por separado.

Sassa de Osma en la boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene. (Foto: Gtres)

La abogada peruana hizo gala de su buen gusto luciendo un diseño propio de la firma Philippa 1970, a la que pertenece, formando equipo con los creativos Jorge Vázquez y Pablo Galán. Se trataba de un vestido en tonos tierra, de estampado floral y corte camisero, que realzaba su figura.

Victoria de Hohenlohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli, junto a su esposo. (Foto: Gtres)

Otra de las personas que no ha querido perderse este enlace ha sido Victoria de Hohenlohe-Langenburg, duquesa de Medinaceli, que ha acudido acompañada de su marido, Maxime Corneille. Para esta cita, la joven con título de Grande de España ha llevado un vestido de la casa de moda vasca Leyre Doueil, confeccionado con base de organza sobre la que se han bordado motivos florales con gran colorido.