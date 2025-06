Greenpeace y el bombardeo de Doha condicionan la inminente y polémica boda de Jeff Bezos en Venecia

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. En los próximos días, Jeff Bezos y Lauren Sánchez se darán el «sí, quiero» en Venecia y, como no podía ser de otra manera, la boda ha revolucionado por completo a la ciudad italiana. Al mismo tiempo que hay quienes esperan con gran ilusión la celebración, hay otros quienes se han manifestado en su contra. Sin ir más lejos, Greenpeace Italia y el grupo británico Everyone Hates Elons han desplegado recientemente una gran pancarta en el suelo de la Plaza de San Marcos con un mensaje claro y directo: «Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos».

Una de las manifestantes ha declarado a diferentes medios que el motivo de su protesta no es la boda en sí, sino «el sistema», justificando que creían que «un gran multimillonario no puede alquilar una ciudad para su propio disfrute». Sin embargo, las autoridades de la zona, como el alcalde Luigi Brugnaro o el gobernador regional Luca Zaia se han mostrado a favor del enlace, considerando que traerá un gran beneficio económico a los negocios locales, ya que, según la prensa local, el fundador de Amazon hará donaciones a diferentes organizaciones benéficas en compensación.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez. (Foto: Gtres)

Aunque por ahora, el espacio exacto en el que tendrá lugar el enlace matrimonial es todo un misterio, los activistas han planeado el movimiento Sin espacio para Bezos con el objetivo de bloquear las calles y canales venecianos. Cabe destacar que según ha explicado el portavoz de estos manifestantes, el malestar vecinal no radica en que un estadounidense contraiga matrimonio en Venecia, si no en los desplazamientos de los 200 invitados en jets privados, góndolas y taxis acuáticos. Una situación que supondrá el cierre parcial de zonas urbanas. «La gente no puede ni debe pagar las graves consecuencias causadas por los privilegios de unos pocos» sentencia Greenpeace desde su propia página web.

Un cártel en contra de Jeff Bezos en Venecia. (Foto: Gtres)

Jeff Bezos, obligado a cambiar el escenario de su boda

Estas protestas no han sido el único problema al que se ha enfrentado el futuro matrimonio en la cuenta atrás a su boda. Y es que se han visto obligados a cambiar uno de los enclaves de la celebración por las fuertes y crecientes tensiones mundiales protagonizadas por Estados Unidos e Irán, ya que se encontraba a tan sólo 80 kilómetros de distancia de Aviano, una gran base aérea estadounidense.

El plan originario era celebrar una gran fiesta en la Scuola Grande della Misericordia el sábado por la noche, pero finalmente es probable que modifiquen el escenario y reserven el Arsenal de Venecia, una fortaleza militar histórica en la que la seguridad será mucho más fácil de controlar. Una fuente del Ayuntamiento de Venecia contó a Daily Mail que «se había previsto un cambio de sede por un asunto privado y que se tomará una decisión final en el último minuto». «Todo depende del nivel de protesta y el Arsenal es una zona mucho más fácil de proteger porque está amurallada y cerrada», explican.