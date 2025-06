Quedan muy pocos días para una de las bodas más esperadas del año y que reunirá a famosos de todo el mundo en Venecia: la de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y Lauren Sánchez. Sin embargo, su paso por el altar no está exento de polémica (y no solo por la cuantiosa cantidad de dinero que ha costado este enlace matrimonial, que ronda los 30 millones de dólares). Esta reunión de la jet set ha generado un gran debate entre los ciudadanos de esta localización y que los ha dividido entre los que consideran que supone un ingreso para el sector de la hostelería -entre uno de los ejemplos- o los que consideran que la localidad no debería convertirse en un espacio para este tipo de celebraciones.

Las advertencias a Bezos antes de su boda

El próximo 26 de junio -hasta el 28-, está previsto que Venecia reciba a numerosos rostros conocidos como Eva Longoria, Lady Gaga, Oprah Winfrey, Katy Perry, Leonardo Di Caprio, el clan Kardashian, Mick Jagger o Ivanka Trump, entre otros. Personajes que por lo general tienen un alto poder adquisitivo. Es por ello que los 250 invitados a este enlace se hospedarán en los mejores hoteles de lujo de la ciudad, como son Cipriani, St. Regis, Gritti Palace, Aman o Danieli. Sin embargo, lejos de generar expectación por ver a tantos famosos, parte del pueblo de Venecia han colgado carteles en las calles de esta histórica ciudad para denunciar esta boda con mensajes como «No Bezos», que se encuentra en el campanario de San Giorgio.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez derrochan romance en su última aparición pública en un exclusivo evento. (Foto: Gtres)

El discurso de estas personas que se oponen a esta boda es que consideran que no solo Venecia es un espacio para millonarios, que encima son mayoritariamente amigos de Donald Trump. Esta parte de la población considera que la ciudad en sí está perdiendo su histórico sello distintivo para convertirse en un lugar de excesos. Es por ello que estos manifestantes han advertido al empresario y CEO de Amazon: «Haremos que se les atragante la tarta nupcial, iremos al asalto y nos tiraremos al canal si hace falta». Una amenaza que podría llevarse a cabo en el caso de que Bezos no blinde los canales de Venecia y que alquile todas sus barcas (que tienen un precio de 400 euros la hora).

Además, se ha creado un comité ciudadano bajo el nombre No space for Bezos (No hay espacio para Bezos) que tiene como objetivo que no sea un día bonito para recordar para el empresario y su futura mujer: «Será una protesta colorida y pacífica. Impediremos el acceso a la iglesia por mar con botes hinchables y barcas, y por tierra con nuestros cuerpos. Venecia no está en venta ni se alquila. Viene con cinco mega yates atracados en cinco lugares distintos, ocupa hoteles, taxis, usa la ciudad como si fuera su sala de eventos. Esta es una batalla por la dignidad de la ciudad. No queremos que Venecia se recuerde como una ciudad postiza que hace de escaparate, sino como una ciudad que se opone a los oligarcas».

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en una cena Estado. (Foto: Gtres)

Sin embargo, hay personas que sí que consideran que esta boda supone una gran oportunidad económica para la ciudad, como el alcalde de la misma, Luigi Brugnaro o Luca Zaia, el presidente regional, que dice que ante estas protestas se avergüenza de la imagen que pueden estar dando en el exterior.