Venecia ha sido el escenario elegido por Jeff Bezos y Lauren Sánchez para poner el broche de oro a su noviazgo. Durante la fiesta de San Juan, ante 200 invitados y un sinfín de lujos, la ciudad italiana de los canales será testigo directo del momento en el que uno de los hombres más ricos del mundo y su prometida se jurarán amor eterno. Si bien es cierto que se ha tratado de mantener la sorpresa y el hermetismo ronda la celebración, hay algunos detalles que han trascendido del que promete ser uno de los enlaces del año.

El fin de semana del 24 al 26 de junio, la capital de las máscaras se vestirá de gala para recibir al círculo más íntimo de la pareja formada por la que fuera periodista, Lauren Sánchez, y el magnate Jeff Bezos. Según han publicado ya varios medios, el lugar seleccionado para el esperado evento será uno de los barcos del multimillonario, que previsiblemente estará atracado en las costas del mar Adriático. Pese a que no está confirmado por ninguno de los dos protagonistas, se cree que los 200 comensales podrán disfrutar de la velada a bordo del Korus. Una propiedad de superlujo que forma parte de la extensa flota que el empresario atesora entre su patrimonio (que asciende a más de 125 millones de dólares). Una lista de asistentes, dentro de la que se esperan grandes famosos internacionales como Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Orlando Bloom y Katy Perry, Brian Glazer, Barbra Streisand, Kim Kardashian o Kris Jenner.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en una premier en Londres. (Foto: Gtres)

Una boda que durará 3 intensos días y que, a pesar de que no se espera que paralice la zona, será presenciada por los miles de turistas que recorren las calles venecianas cada día. Unos visitantes que se verán sorprendidos por una de las uniones que más expectación ha causado de los últimos tiempos. No ha trascendido si contarán con algún tipo de blindaje especial que haga que las cámaras de profesionales y de curiosos no se puedan hacer eco de esta cita. Pese a esto, el alcalde, Luigi Brugnaro, ha desvelado que la ciudad flotante está preparada para acoger a la multitud de celebridades, personal y medios de comunicación que acompañarán a la pareja al altar.

Lauren Sanchez y Jeff Bezos. (Foto: Gtres)

Las características de Korus

Se trata de una embarcación valorada en 500 millones de dólares y que cuenta con más de 127 metros de eslora y tres mástiles de 70 metros de altura. Unas dimensiones que hacen que esté catalogada como la segunda más grande del mundo y que tiene la capacidad para alojar a 18 invitados y 40 personas de tripulación.

Un velero de lujo que simboliza la riqueza del propietario y que se ha diseñado de manera minuciosa. Posee todas las comodidades y todos los detalles imaginables. El casco es azul marino y consta de 2 cubiertas de madera que podrían ser la pista perfecta para el baile nupcial entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Yate Korus de Jeff Bezos. (Foto: Gtres)

Toda una joya que el fundador de la plataforma de compra online Amazon adquirió el pasado año 2024 y con el que ha surcado aguas de todo el mundo acompañado de su futura mujer.