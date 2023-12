Todos los detalles sobre la pedida de mano de Jeff Bezos a Lauren Sánchez

Fue el pasado mes de mayo cuando la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, se hizo eco de que Jeff Bezos, el empresario y magnate estadounidense, fundador, presidente ejecutivo y ex director ejecutivo de la empresa de venta en línea Amazon de la cual posee el 7%, había pedido matrimonio a su pareja, Lauren Sánchez, después de más de cinco años juntos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando han visto la luz los detalles de tan bonito momento.

Ha sido la propia Lauren quien ha desvelado lo anterior en una entrevista para el último número de la revista Vogue. Para la ex presentadora de televisión, la petición, que se llevó a cabo en el Koru, la embarcación que Jeff Bezos adquirió hace apenas un año y con la que ya han visitado Mallorca e Ibiza, entre otros muchos puertos; no pudo ser más romántica. «Cuando abrió la caja -del anillo- creo que por poco no me desmayé del todo», ha confesado comenzado diciendo. «Pero todavía estamos pensando en la boda, en cómo será. ¿Será una gran celebración? ¿En el extranjero quizá? No lo sabemos todavía. Apenas si llevamos comprometidos cinco meses», ha añadido.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en un evento en Los Ángeles / Gtres

Además, Sánchez ha desvelado que el solitario -como comúnmente se conoce al anillo de compromiso-, es de 20 quilates, lo que convierte a la joya en un objeto de un valor, según los expertos, de 2.5 millones de dólares (más de dos millones de euros). «Teniendo en cuenta que Jeff es el tercer hombre más rico del mundo, es probable que el diamante sea de color D: el grado de color de diamante más caro y más raro, los diamantes de color D parecen incoloros tanto a simple vista como con aumento. También es probable que sea de calidad VVS: a pesar de tener algunas inclusiones, se considera que los diamantes de calidad VVS tienen una claridad excelente y están a un paso de ser internamente impecables», declaró Maxwell Stone a ¡HOLA! USA.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se conocieron en 2016. Entonces, ella trabajaba como consultora para la empresa espacial Blue Origin, propiedad del multimillonario. No obstante, no oficializaron su relación sentimental hasta unos años más tarde, en 2019.

El secreto mejor guardado de Lauren: su vestido de novia

En su entrevista, Lauren Sánchez ha hablado también, aunque sin ahondar en demasiados prolijidades, sobre el vestido que luzca en su gran día y los diseñadores que podrían confeccionarlo: Christian Dior, Dolce & Gabbana o Valentino, entre otros. «Hay tantos modistos increíbles. En cuanto tenga un minuto me pararé a pensarlo», ha afirmado.

Es digno de mención aquí, que el estilo de Lauren es exuberante y atrevido. Prueba de ello es el estilismo que la televisiva lució en la fiesta Vanity Fair x Prada en el Festival de Cine de Cannes. Lauren brilló con un espectacular vestido de lentejuelas, sin mangas, con el que dejó al descubierto su perfectamente trabajados abdominales. Sánchez completó el look con un collar de diamantes y zapatos de tacón metálicos a juego.